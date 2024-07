Została macochą w wieku 18 lat. Tak Roxie Węgiel sprawdza się w tej roli

Nieprawdopodobne, ile waży dziewczyna Marcina Hakiela! Konkretna liczba. Co ona je?!

Roksana Węgiel od jakiegoś czasu spotyka się z Kevinem Mglejem. Chociaż chłopak jest od wokalistki o osiem lat starszy, to różnica wieku zupełnie im nie przeszkadza. Ich relacja naprawdę świetnie się układa. Kevin z poprzedniego związku z aktorką Malwiną Dubowską doczekał się syna William. Okazuje się, że obecna ukochana Mgleja ma z dzieckiem doskonały kontakt.

Roksana Węgiel została macochą w wieku 18 lat

Roksana Wegiel poznała Kevina Mgleja w trakcie tworzenia albumu "13+5". Para od razu przypadła sobie do gustu. Młoda dziewczyna nigdy nie miała wątpliwości co do łączącego ich uczucia.

Kevin Mglej jest bardzo oddany dziecku z poprzedniego związku. Stara się być cudownym ojcem i spędzać z pociechą dużo czasu, czym wyraźnie imponuje młodszej ukochanej.

"Kevin spędza bardzo dużo czasu z Williamem. Jak tylko ma go pod opieką, to poświęcamy mu bardzo dużo czasu. Kevin jest bardzo dobrym ojcem" - mówiła Roksana w rozmowie z Plejadą.

W tej samej rozmowie wyjawiła, że funkcja macochy nie jest dla niej niczym złym.

"Nie jest to najłatwiejsza rola, aczkolwiek ja skupiam się przede wszystkim na tym, żeby być wsparciem dla syna Kevina, dobrą ciocią i dać mu dużo ciepła. Dać mu poczucie, żeby ciocia kojarzyła się z kimś fajnym. To też nie jest łatwe dla dziecka" - przyznała młoda artystka w trakcie wywiadu.

Wychodzi więc na to, że cała trójka świetnie się ze sobą dogaduje. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości.

