"Taniec z Gwiazdami" 16. Prowadzący wchodzą do gry! Ibisz kontra Sykut-Jeżyna w nowym tanecznym rozdaniu

To będzie wieczór pełen emocji! „Taniec z Gwiazdami” zaskakuje widzów kolejną nowością. Po raz pierwszy w historii programu czeka nas bitwa drużynowa. Uwaga – kapitanami zostają sami prowadzący! Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna staną naprzeciw siebie, każdy na czele swojej tanecznej ekipy. Rywalizacja jest prawdziwa – do zdobycia są punkty, które mogą zmienić wszystko w tabeli!

Magia Disneya na parkiecie Polsatu

A żeby było jeszcze bardziej wyjątkowo – dziś na parkiecie zagości magia Disneya! Pary zatańczą do największych hitów z kultowych bajek. Będzie kolorowo, bajkowo i wzruszająco. Księżniczki, czarodzieje i taneczne zaklęcia – ten wieczór przeniesie nas prosto do świata marzeń. Ale uwaga – mimo baśniowej atmosfery walka o punkty będzie jak zawsze na serio!

Co się działo w poprzednim odcinku "Tańca z gwiazdami"?

Zanim jednak przejdziemy do walki drużyn, wróćmy na chwilę do ostatniego odcinka. Emocje buzowały do samego końca. Po szalonym maratonie tanecznym z programem pożegnała się Magda Mołek. Ale – uwaga – bez łez! Gwiazda przyjęła werdykt z uśmiechem. Powiedziała wprost, że już cieszy się na powrót do pozaprogramowej rutyny. Trzeba przyznać – klasa!

A teraz... czas na nowe rozdanie. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa – Ibisz czy Sykut-Jeżyna? Kto zapunktuje, a kto zostanie w tyle? Kto zatańczy jak król parkietu, a kto jak… no cóż – zobaczymy.

Zostań z nami. Ten wieczór zapowiada się naprawdę gorąco!

Na żywo "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" 16 - relacja z 6. odcinka 20:30 Nie do wiary! Faworytka "Tańca z Gwiazdami" była dręczona w szkole przez nauczycieli! Maria Jeleniewska jako Mała Syrenka i Jacek Jeschke jako książę tańczą walca wiedeńskiego. Było lekko, płynnie, niczym na falach spokojnego morza... a potem pokazali akrobatykę na najwyższym poziome. To, co zrobiliście razem, było po prostu majstersztykiem. Wykorzystanie fali twojego ciała i ta figura... - zachwycała się Iwona. Odnosząc się do tego języka i tego tematu... naprawdę rozwijacie ramion, jak dobry żagiel... No i popłynęło - przyznał Tomasz Wygoda. To było przepiękne przesłanie, żeby nie dać tej Syrence utonąć i żeby zawsze wypływała na powierzchnię... pięknie - to Ewa Kasprzyk. Punktacja: Rafał Maserak - 10 punktów Ewa Kasprzyk - 10 punktów Tomasz Wygoda - 10 punktów Iwona Pavlović - 10 punktów Razem: 40 punkty 20:20 Tomasz Wolny wcielił się dziś w postać Herkulesa, by z Darią Sytą zatańczyć niezwykle radosnego charlstona. Zanim jednak wyszli na parkiet, stanął na macie, gdzie dostał purpurowy pas jujitsu od mistrzyni tej sztuki walki Ireny Preeis. Miałeś Tomasz wszystko, co było potrzebne, ale twoje stopy się do mnie śmieją, bo żyją własnym życiem, robią, co chcą, nie masz nad nimi żadnej kontroli. Stopy masz jak pogrzebacz - stwierdziła Iwona Pavlović. Punktacja: Rafał Maserak - 8 punktów Ewa Kasprzyk - 8 punktów Tomasz Wygoda - 8 punktów Iwona Pavlović - 8 punktów Razem: 32 punkty Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Taniec z Gwiazdami (@tanieczgwiazdami) 20:10 Taniec współczesny do piosenki z filmu "Tarzan" prezentują Blanka i Mieszko. Była dzikość serca i dzikość ciała. A co na to jurorzy? Zawsze jestem poruszona opowieścią o Jane i Tarzanie. Bo przecież każda z nas tęskni za Tarzanem. Była dzikość, była spontaniczność, jestem pod wrażeniem - oceniła Ewa Kasprzyk. Zawładnęłaś tą dżunglą - dodał Rafał Maserak. Z kolei Tomasz Wygoda przyznał, ze dzikości mu trochę zabrakło, na co pozostali jurorzy zdecydowanie zaprotestowali. Punktacja: Rafał Maserak - 9 punktów Ewa Kasprzyk - 10 punktów Tomasz Wygoda - 9 punktów Iwona Pavlović - 10 punktów 20:05 Oceniać tancerzy będą: Groźna jak Cruella De Mon: Iwona Pavlović

Dobra niczym Mała Syrenka: Ewa Kasprzyk

Król Lew: Rafał Maserak

Piotruś Pan: Tomasz Wygoda 19:55 Witamy serdecznie w relacji na żywo z kolejnego odcinka "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Dziś zaplanowano bitwę, jakiej jeszcze nie było! Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna zebrali swoje taneczne drużyny i wchodzą z nimi do gry. Walka toczyć się będzie o punkty, dumę i parkietową chwałę. Zapraszamy! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Taniec z Gwiazdami (@tanieczgwiazdami)

