Magda Mołek ostatnio miała bardzo burzliwy okres. Przez lata o popularnej dziennikarce było raczej cicho i o żadnych "rewelacjach" w jej życiu nie donoszono. W marcu 2024 roku roku jednak wydała oficjalny komunikat, w którym poinformowała o tym, że rozwodzi się z Maciejem Taborowskim. Mężczyzna, który w przeszłości był m.in. zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, ożenił się z Magdą Mołek w 2011 roku. Para ma dwóch synów: Henryka (14 l.) i Stefana (7 l.). W zawodowym życiu prezenterki natomiast ważnym wydarzeniem było dołączenie do ekipy programu "Taniec z Gwiazdami". Magda Mołek dzielnie walczyła na parkiecie, ale ostatecznie odpadła w 5. odcinku show Polsatu, ku niezadowoleniu znacznej części widzów. Co ciekawe, ona sama z kolei chyba odetchnęła z ulgą. Takie przynajmniej zrobiła wrażenie.

- zdradziła nam osoba pracująca przy programie "Taniec z Gwiazdami". Zrelaksowana Magda Mołek sześć dni po tym, gdy wyleciała z "TzG" opublikowała dające do myślenia zwierzenia.

Dziennikarka na wstępie zdradziła, że w jej życiu nastał taki czas, w którym musi "sięgać pamięcią wstecz". Wpadła przy tym na pomysł podzielenia się swoimi głębokimi refleksjami.

Rafał Maserak niespodziewanie o Magdzie Mołek w "Tańcu z Gwiazdami": "Według mnie zatańczyła najlepiej!"

I przy okazji tego odkurzania przeszłości, pomyślałam, że warto się z Wami czymś podzielić. Albo może na początek spytać Was, czy żałujecie, że czas upływa? Że się zmieniamy, dojrzewamy, starzejemy? Kiedyś w jednym z wywiadów powiedziałam, że za żadne skarby nie chciałabym cofnąć Czasu. Mimo, że wiele przeszłam, nie oddałabym żadnego z tych trudnych doświadczeń. Ale też nie powtórzyłabym tych cudownych! One miały tę magię tylko wtedy. Wiem na pewno, że to słynne "tu i teraz" ma sens. Jakie/jacy byliśmy już nie ma znaczenia. Jakie/jacy będziemy jest niewiadome. Zostaje to: jestem teraz taka/taki. Patrzę na tę mnie sprzed 25,20,15,5 lat i się cieszę, (i wzruszam), że żyłam tak, jak umiałam, byłam jak lubię powtarzać "odtąd - dotąd"