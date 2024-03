Pilne! Magda Mołek się rozwodzi! Klamka zapadła, oficjalny komunikat

Oto prawda o związku Piaska z partnerem! Wiemy, co wyprawiają przed śniadaniem. Andrzej Piaseczny: "Serdecznie polecam"

To koniec! Magda Mołek właśnie ogłosiła, że się rozwodzi. Jak widać, klamka już zapadła. Po 13 latach małżeństwa prezenterka rozstaje się z Maciejem Taborowskim. - Uprzedzając ewentualną medialną burzę, w trosce o spokój moich dzieci i najbliższych, chcę Was poinformować, że musiałam podjąć decyzję o rozwodzie z moim mężem. Proszę o uszanowanie tego trudnego momentu. Każde naruszenie moich dóbr osobistych, mojej prywatności, będzie niezwłocznie kierowane na drogę sądową. Te z Was, które są mi dziś życzliwe, proszę o wsparcie. Dziękuję Magda - napisała w specjalnym oświadczeniu dziennikarka. Magda Mołek za Macieja Taborowskiego wyszła w 2011 roku. Mężczyzna jest doktorem habilitowanym nauk prawnych profesorem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W latach w latach 2019–2022 był zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nie przegap: Magda Mołek z hukiem odeszła z "Dzień dobry TVN". Tak mówi o nowych prowadzących śniadaniówki!

Była gwiazda TVP i TVN ma już za sobą jeden rozwód. W 2001 roku Magda Mołek wyszła za Daniela Lewczuka. Ich małżeństwo zakończyło się po czterech latach. Z Maciejem Taborowskim dziennikarka ma dwóch synów: Henryka (13 l.) i Stefana (6.).

Zobacz naszą galerię pod artykułem: Magda Mołek rozwodzi się z mężem Maciejem Taborowskim