Magda Mołek rozwodzi się z Maciejem Taborowskim. To jej drugi rozwód

Magda Mołek po 13 latach małżeństwa rozwodzi się z drugim mężem - Maciejem Taborowskim. Była gwiazda TVN już raz zakończyła swoje małżeństwo - w 2005 roku - rozwiodła się z Danielem Lewczukiem po zaledwie czterech latach od zawarcia ślubu. - Uprzedzając ewentualną medialną burzę, w trosce o spokój moich dzieci i najbliższych, chcę Was poinformować, że musiałam podjąć decyzję o rozwodzie z moim mężem. Proszę o uszanowanie tego trudnego momentu. Każde naruszenie moich dóbr osobistych, mojej prywatności, będzie niezwłocznie kierowane na drogę sądową. Te z Was, które są mi dziś życzliwe, proszę o wsparcie. Dziękuję Magda - napisała w specjalnym komunikacie Magda Mołek. Po jej wpisem od razu posypały się głosy wsparcia. - Dużo siły Madzia, zmiany są zawsze na lepsze! - napisała Barbara Kurdej-Szatan.

Kim jest Maciej Taborowski, mąż Magdy Mołek?

Maciej Taborowski, mąż Magdy Mołek, to wyjątkowa postać. Mężczyzna jest piekielnie zdolny i bardzo pracowity. W końcu nie każdy zostaje profesorem w PAN. Zresztą kariera naukowa zaledwie 46-letniego prawnika jest niezwykle imponująca. Maciej Taborowski specjalizuje się w prawie międzynarodowym i unijnym. W 2020 roku habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim po obronie rozprawy pt. "Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej. Studium przebudzenia systemu ponadnarodowego". Wiedza męża Magdy Mołek została dostrzeżona także przez obecnego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Gdy ten był Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Maciej Taborowski pełnił funkcję jego zastępcy. Mężczyzna jest także wspólnikiem w kancelarii Hoffman, Taborowski & Partnerzy. W 2023 roku mąż Magdy Mołek trafił do Rady Nadzorczej TVP, gdzie został wiceprzewodniczącym. Jak widać Maciej Taborowski to prawdziwa szycha i tęgi mózg. Rozwodzący się małżonkowie mają dwóch synów: Henryka (13 l.) i Stefana (6 l.).

