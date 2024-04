Kiedyś agencja towarzyska. Na czym dziś zarabia Dagmara Kaźmierska? Wiadomo, ile dostawała w "Tańcu z Gwiazdami"

Oto zwycięzca 7. edycji "The Voice Kids". Takiego wyniku nikt się nie spodziewał

Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał. Dagmara Kaźmierska była najbarwniejszą gwiazdą nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Prześlizgiwała się z odcinka na odcinek, choć tańczyła słabo, ale robiła wokół siebie tyle zamieszania, że widzowie ją pokochali i to właśnie ona otrzymywała od nich największą ilość głosów. Z udziału w show zrezygnowała sama z powodów zdrowotnych. A w ostatnich dniach wylał się na nią niewiarygodny wręcz ściek. Wszystko przez artykuł jednego z portali, który zacytował ze szczegółami zeznania ofiary Kaźmierskiej z czasów, gdy celebrytka trudniła się sutenerstwem i prowadziła dużą agencję towarzyską.

"Mam do siebie tyle pretensji, poczucia winy, wstydu... Jak chciałam odejść, to wtedy mi nie pozwolono. I wtedy mnie gnębili. To okropne przeżycie, kiedy człowiek jest tak traktowany. Jeszcze ten gwałt… Miałam myśli samobójcze po ucieczce z agencji. Czasami śnią mi się koszmary. Płakałam i płaczę nadal" - cytuje słowa pracownicy Dagmary Kaźmierskiej portal goniec.pl.

Na czym zarabia Dagmara Kaźmierska?

W programie "Królowe życia" oraz na Instagramie życie Dagmary Kaźmierskiej wygląda luksusowo. Ludzie zastanawiają się więc, na czym tak naprawdę zarabia celebrytka? Dagmara Kaźmierska przede wszystkim od lat prowadzi butik z odzieżą w Kudawie-Zdroju. Poza sprzedażą stacjonarną organizuje relacje na żywo, podczas których prezentuje swoje towary internautkom. Jakiś czas temu zasugerowano, że w swoim butiku Dagmara Kaźmierska handluje podróbkami.

Kaźmierska rozwija też interes w Egipcie. - Kupiłam już łódź przepiękną, podróżną, dla ludzi. Nie umiem tak, żeby gdzieś być i żeby hajs nie leciał. Trzeba zawsze coś kombinować. Tutaj pomocna jest moja popularność, nie ukrywam. Tam są piękne laguny, tam są korale, takie cudne rzeczy do pokazania. Sama też wiele razy płaciłam za takie rejsy, więc pomyślałam sobie, dlaczego to mi mają za to nie płacić - powiedziała o swoim nowym interesie w "Dzień dobry TVN".

Przed występem w "Tańcu z Gwiazdami" Dagmara Kaźmierska ujawniła, że to właśnie z Egiptem wiąże kolejne swoje zawodowe plany.

- Ja mam swoje plany ukierunkowane na Egipt. Teraz biuro nieruchomości będę otwierała i mam tam ukierunkowane życie - powiedziała w Party.pl.

Kariera Kaźmierskiej w telewizji

Dagmara Kaźmierska jest największą gwiazdą reality show stacji TTV "Królowe życia". Pojawiała się w nim od 2016 roku, nie tylko dobrze zarabiając, ale i wyrastając na rozrywaną celebrytkę. Dziś na Instagramie śledzi ją dzięki temu przeszło milion ludzi, dzięki czemu Dagmara mogła liczyć na intratne współprace internetowe. Po sukcesie "Królowych życia" przyszedł czas na własne reality show "Dagmara szuka męża" zrealizowane dla Polsatu. A niedawno stacja zapewniła jej kolejną pracę, dając rolę w paradokumencie "Pamiętniki z wakacji". Zagrała też w serialu "Lombard. Życie pod zastaw".

Dagmara Kaźmierska sporo zarobiła na swojej książce "Prawdziwa historia Królowej Życia", która ukazała się w dwóch częściach i rzeczywiście przez wiele tygodni zajmowała czołowe miejsca na listach sprzedaży.

- Czego się nie dotknę, to przemieniam w złoto. Sprzedaż książki przeszła moje oczekiwania. Cieszyłam się, że jest ta książka. Nie myślałam, ile zarobię - powiedziała Dagmara Pudelkowi, po czym udawała, że i tak jest biedna. - Nie wolno dzielić skóry na niedźwiedziu, pieniądze lubią ciszę. Jestem biedna jak mysz kościelna – podsumowała.

Kilka dni temu wyciekła też informacja, ile Kaźmierska zarabiała w "Tańcu z Gwiazdami". Jak doniósł Pudelek, za odcinek miała dostawać 10 tys. zł. A ponieważ dotarła aż do 8. odcinka show, nie trudno policzyć, że wzbogaciła się na tym o 80 tys. zł.

Nieźle, jak na byłą kryminalistkę, prawda?