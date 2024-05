Wrzucam do słoika, zalewam wrzątkiem i po 7 dniach podlewam budleję. Kwitnie jak szalona i ugina się od kwiatów. Domowy nawóz do budlei

Podlewam tym borówkę co 2 tygodnie. Działa niczym steryd, a latem zbieram pełne kosze owoców. Domowy nawóz do borówki amerykańskiej

Wrzucam do słoika, zalewam wrzątkiem i po 7 dniach podlewam budleję. Kwitnie jak szalona

Budleja zwana potocznie "motylim krzewem" jest rośliną idealną do ogrodu. Piękne, kolorowe kwiaty cieszą oko, a co ważne - jej uprawa nie stanowi większego problemu, a sam krzew wytrzymuje najtrudniejsze warunki atmosferyczne. Co więcej - stosując podstawowe zasady pielęgnacji budlei, można cieszyć oczy pięknym kwiatostanem przez długi czas. Podstawą jest oczywiście dostarczanie krzewowi niezbędnych składników odżywczych, dzięki którym będzie rósł, bujnie kwitł, ale też uodporni się na ataki szkodników i choroby. Wiosną warto stosować nawóz bogaty w azot. Tu doskonale sprawdza się domowy nawóz do budlei ze skorupek jaj. Rozdrobnij skorupki z około 10 jaj, umieść je w litrowym słoiku i zalej wrzątkiem. Po 7 dniach odcedź odżywkę i podlej nią budleję. Gwarantujemy, że latem obsypie się kwiatami.

Uprawa i pielęgnacja budlei w ogrodzie

Uprawa budlei nie jest skomplikowana, choć oczywiście warto zapewnić jej odpowiednie warunki, aby mogła w pełni rozkwitnąć różowymi lub fioletowymi kwiatami. Po pierwsze budleja lubi stanowiska jasne, ciepłe i osłonięte od wiatru. Tu najlepiej sprawdzi się południowa strona domu. Gleba pod uprawę powinna być przepuszczalna, żyzna, a także umiarkowanie wilgotna. Budleję przycinamy wczesną wiosną. Należy pamiętać, że ta roślina potrzebuje obfitego podlewania.