Dodaję tę kruszonkę do ziemi podczas przesadzania kwiatów. Dzięki temu nie muszę się potem martwić ich nawożeniem

Jak przesadzać kwiaty doniczkowe?

Większość roślin stale powiększa swój system korzeniowy, przez co zaczyna jej brakować miejsca w doniczce. Jest to zauważalne, gdy korzenie rośliny zaczynają wyrastać z dna otworów w doniczce. Oznaką, że donica jest już za mała może być także zatrzymanie wzrostu rośliny. Rośliny należy przesadzać w określonym terminie. Najlepiej jest to robić wraz z samym początkiem wiosny, w okresie od końca lutego do kwietnia. Przyjęło, że młode kwiaty warto przesadzać raz do roku, a te starsze raz na kilka latach. Nigdy nie przesadzaj roślin w okresie ich kwitnienia oraz owocowania.

Kruszę i dodaję do ziemi doniczkowej podczas przesadzania roślin. Dzięki temu mam naturalny nawóz

Podczas przesadzania roślin warto dodatkowo odżywić ziemię. Nie musisz jednak sięgać po kupne nawozy. Idealnie sprawdzi się domowa odżywka do roślin. Od wielu lat sięgam po ten sposób i jeszcze nigdy mnie on nie zawiódł. Pierwsze to musisz zrobić, to ugotować jajka i obrać je ze skórki. Jajka możesz zjeść, w przypadku odżywki do kwiatów najważniejsze są skorupki. Zmieszaj je z ziemią podczas przesadzania. Dzięki temu składniki odżywcze ze skorupek będą się regularnie uwalniać stale nawożą glebę. Ze skorupek może przygotować także płynny nawoź do podlewania roślin. Porządnie pokrusz skorupki tak, by powstała drobna kruszona i zalej wodą. Całość odstaw na około tydzień. Po tym czasie masz idealny nawóz do podlewania roślin.

Zobacz także: Zalewam ciepłą wodą na 2 dni i podlewam palmę. Wypuszcza zielone pędy jeden za drugim i rośnie jak nigdy dotąd. Naturalna odżywka do palm

Sonda Często kupujesz kwiaty doniczkowe? Tak. Szczególnie, gdy sa promocje w marketach Nie. Raz na kilka lat