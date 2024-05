Spryskuję tym plamy na materacu. Po 30 minutach nie ma po nich śladu. Domowy sposób na pranie materaca

Mieszam to z deszczówką i w czerwcu podlewam iglaki. Rozrastają się niczym metro w Nowym Yorku. Pędy są mięsiste i zielone. Ekologiczny nawóz do iglaków

Spryskuję tym plamy na materacu. Po 30 minutach nie ma po nich śladu

Materac, na którym śpimy każdej nocy, powinnyśmy prać średnio co 2-3 miesiące. Dlaczego to tak ważne? Otóż na materacu śpimy i to właśnie w niego wnika pot, brud, kurz, martwy naskórek, co sprzyja namnażaniu bakterii, roztoczy i sprawia, że materac nieprzyjemnie pachnie. Częste pranie materaca sprawi, że o wiele łatwiej jest usunąć z niego plamy i wszelkie zabrudzenia. A czym prać materac w domu, jeśli nie mamy pod ręką odkurzacza piorącego? Plamy z materaca można usunąć domowym sposobem. Ja podpatrzyłam świetny trik na Instagramie u @wygodnie_z_basia. Najpierw posypuję plamy dużą ilością sody oczyszczonej, spryskuję je wodą utlenioną i pozostawiam na 30 minut. Następnie szczotką usuwam mieszankę i gotowe. Po plamach nie ma ani śladu, a materac wygląda jak nowy.

Domowy sposób na pranie materaca i pokrowca w domu

Jeśli chcesz uprać materac w domu, a nie posiadasz myjki parowej, ani odkurzacza piorącego, to wykorzystaj sodę oczyszczoną. Ten proszek za 2 złote doskonale usunie plamy, wilgoć i nieprzyjemny zapach. Najpierw dokładnie odkurz materac. Rozsyp po jego powierzchni sodę oczyszczoną i pozostaw na około 60 minut. Po tym czasie usuń sodę odkurzaczem i przetrzyj materac wilgotną gąbką.

