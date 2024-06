Wyciskam, wlewam ciepłą wodę i odstawiam na kilka godzin. Wieczorem opryskuję rośliny. Mszyce padają martwe w kilka sekund. Nic tak dobrze nie działa na mszyce w ogrodzie. Oprysk na mszyce

Podgrzewam to i wlewam do muszli klozetowej. Po 2 godzinach nie ma śladu żółtych zacieków, a muszla klozetowa jest higienicznie czysta. Ten sposób pokazała mi znajoma sprzątaczka. Czyszczenie toalety

Quiz z trudnych słów! Twoja babcia posługiwała się tymi słowami na co dzień, a ty odpadniesz na pierwszym pytaniu! Czy wiesz, co oznaczają te słowa. Komplet punktów niemożliwy do zdobycia!

Babcia Krysia tak prała ręczniki. Wlewała to do pralki Frani, a ręczniki były zawsze miękkie i puchate! Bez octu! Sama też tak piorę ręczniki. Sposób na pranie ręczników, by były miękkie

To najważniejsza rzecz, jaką musisz zrobić po powrocie do domu! Gigantycznie zmniejsza ryzyko poważnych chorób

Domowy oprysk na mszyce. Najpopularniejsze sposoby z internetu

Mszyce atakują wiele roślin, lubują się przede wszystkim w sadzonkach pomidorów, ogórków oraz truskawek. Nie omijają również kwiatów i krzewów. Często można je znaleźć na krzewach róż. Mszyce to szkodniki. Natura wyposażyła je w aparat gębowy, który pozwala na wysysanie soków z roślin. Mszyce potrafią ogołocić uprawy i sprawić, że rośliny będą obumierać. Szkodniki te błyskawicznie roznoszą się po całym ogrodzie, dlatego należy warto działać bardzo szybko. Jeżeli szukasz naturalnych oprysków na mszyce to warto przetestować ocet. Wymieszaj ocet z wodą w proporcjach 1:10 i dodaj niewielką ilość płynu do naczyń. Sprawi on, że oprysk się nie zmyje i lepiej "przylepi" się do liści i łodyg. Podobnie zadziała oprysk z mleka i wody.

Wyciskam, zalewam wodą i odstawiam. Mszyce giną w kilka sekund

Ten sposób na mszyce poznałam dzięki mojemu dziadkowi. On zawsze sięgał po ten oprysk i mszyce nie atakowały roślin. Przygotuj kilka ząbków czosnku i przeciśnij je przez praskę. Dodaj do tego 1 łyżeczką ostrej papryki i zalej wszystko wodą. Całość odstaw na kilka godzin w ciemne i suche miejsce. Po tym czasie przecedź mieszankę i przed każdym użyciem rozcieńczaj ją z wodą - 250 ml roztworu na 10 litrów wody. Oprysk stosuj raz na dwa dni. Mszyce wyniosą się z Twojego ogrodu. Zarówno czosnek jak i ostra papryka mają silnie owadobójcze właściwości.

Trawy ozdobne do ogrodu i na taras. Rośliny polecane przez ogrodników