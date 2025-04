Wydał 10 zł i wydrapał sobie fortunę. Taka kwota nie zmieści się do żadnego portfela

To jedyne takie uzdrowisko w Polsce. Kuracjusze leczą się w centrum miasta!

Polak zgarnął najwyższą wygraną w losowaniu Eurojackpot. To prawdziwa fortuna!

Zmarł Jan Andrzej Kłoczowski. Znany dominikanin, duszpasterz i filozof miał 87 lat

Nie żyje o. Jan Andrzej Kłoczowski. Był nie tylko wybitnym teologiem i filozofem, ale także aktywnym duszpasterzem, który w czasach komunizmu wspierał studentów i działaczy opozycji. Jego zaangażowanie w obronę praw człowieka i działalność w Studenckim Komitecie Solidarności sprawiły, że stał się ważną postacią w historii polskiej walki o wolność. Jak podaje PAP, Kłoczowski był również autorem licznych artykułów o filozofii i kulturze, a także monografii o Leszku Kołakowskim oraz książek o mistyce chrześcijańskiej.

Jan Andrzej Kłoczowski ukończył historię sztuki w Poznaniu, a w 1964 roku wstąpił do zakonu dominikanów. W 1975 roku obronił doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Jego praca naukowa koncentrowała się na filozofii religii, a jako członek Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, miał znaczący wpływ na rozwój krakowskiej szkoły filozofii religii.

W czasach komunizmu o. Kłoczowski był jednym z najbardziej aktywnych duszpasterzy akademickich w Krakowie. Wspierał studentów związanych z Komitetem Samoobrony Społecznej "KOR" i Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Jego zaangażowanie w działalność opozycyjną nie pozostało bez konsekwencji – w stanie wojennym został aresztowany za zorganizowanie Komitetu Pomocy dla Osób Aresztowanych i Internowanych przy krakowskim klasztorze dominikanów. Jak informuje ks. Andrzej Luter na Facebooku, na wolność wyszedł dzięki interwencji kard. Franciszka Macharskiego.

Papież Franciszek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dziedzictwo Jana Andrzeja Kłoczowskiego. Co po sobie zostawił?

Po przełomie społeczno-politycznym w Polsce prof. Kłoczowski aktywnie uczestniczył w rozwoju uczelni dominikańskiej w Krakowie oraz Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Od lat odprawiał msze św. w kościele oo. dominikanów w Krakowie.

O. Jan Andrzej Kłoczowski pozostawił po sobie bogate dziedzictwo intelektualne i duchowe. Jego prace naukowe, działalność duszpasterska i zaangażowanie w obronę praw człowieka stanowią inspirację dla wielu. Jak podkreślił ks. Andrzej Luter, Kłoczowski mówił: „Religia nie jest bajeczką dla dzieci, głoszącą, że jak będziesz grzeczny, to wszystko będzie dobrze. Religia to opowieść o tym, że w świecie, w którym jest zło i dobro, człowiek został powołany do życia z Bogiem”.

Dominikanin Maciej Biskup, wspominając zmarłego, podkreślił, że odszedł jeden z największych autorytetów wśród polskich dominikanów: „Wychowanek poznańskiego DA i ojca Joachima Badeniego. Rzetelny naukowiec, wykładowca z pasją i duszpasterz blisko ludzi. Rektor naszego Kolegium w czasie, gdy studiowałem w Krakowie. Wiele mu zawdzięczam. (...) Ale właśnie ta chyba najważniejsza rzecz, za którą jestem niezmiernie wdzięczny to właśnie zaufanie. Klimat studiów, kaznodziejstwo i duszpasterstwo oparte na zaufaniu. Nie kontrola, ale zaufanie. Nie byłbym dziś tym, kim jestem bez tego klimatu zaufania, którego doświadczyłem w kontakcie z ojcem Janem Andrzejem, ale które +podglądałem+ u niego w całym jego zaangażowaniu” – napisał dominikanin Maciej Biskup na Facebooku.