Był poszukiwany listem gończym. 44-latek schował się przed policją w skrzyni na pościel

Funkcjonariusze z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego krakowskiej powiatówki, w piątek, 9 stycznia br., na terenie gminy Krzeszowice zatrzymali poszukiwanego 44-letniego mężczyznę. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Krakowie, policjanci ustalili, że w jednej z miejscowości na terenie gminy Krzeszowice ma ukrywać się poszukiwany kilkoma listami gończymi mężczyzna.

Po przybyciu na miejsce, policjanci zastali osoby, które twierdziły, że mężczyzna wyjechał za granicę. Jednak kryminalni nie uwierzyli w te zapewnienia i dokładnie przeszukali posesję. Okazało się, że poszukiwany 44-latek ukrył się przed nimi w łóżku, w skrzyni na pościel.

Kara za ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości

Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do aresztu śledczego, gdzie będzie odbywał karę roku i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności. „Było to jedno z wielu zatrzymań osób poszukiwanych, jakie na co dzień realizują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie” – informuje policja.

Tego typu działania mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa, poprzez zatrzymanie jak największej liczby osób poszukiwanych na podstawie listów gończych czy nakazów doprowadzeń wydanych przez sądy i prokuratury.

Policja przypomina, że na stronie internetowej https://poszukiwani.policja.gov.pl/ znajduje się baza osób poszukiwanych wraz ze zdjęciami. Za pośrednictwem strony można także zgłosić poszukiwanego.