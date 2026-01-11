Był poszukiwany listem gończym. 44-latek schował się przed policją w skrzyni na pościel

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-01-11 18:01

Krakowscy policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali 44-letniego mężczyznę poszukiwanego kilkoma listami gończymi. Mężczyzna ukrywał się na terenie gminy Krzeszowice. Kryminalni ustalili, że poszukiwany ukrywa się w jednej z miejscowości w gminie Krzeszowice. Pojechali pod wyznaczony adres, ale osoby obecne na miejscu twierdziły, że mężczyzna wyjechał za granicę. Policjanci nie uwierzyli w te zapewnienia i dokładnie przeszukali posesję. Jak się okazało, 44-latek schował się w skrzyni na pościel.

Był poszukiwany listem gończym. 44-latek schował się przed policją w skrzyni na pościel

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Był poszukiwany listem gończym. 44-latek schował się przed policją w skrzyni na pościel

Funkcjonariusze z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego krakowskiej powiatówki, w piątek, 9 stycznia br., na terenie gminy Krzeszowice zatrzymali poszukiwanego 44-letniego mężczyznę. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Krakowie, policjanci ustalili, że w jednej z miejscowości na terenie gminy Krzeszowice ma ukrywać się poszukiwany kilkoma listami gończymi mężczyzna.

Po przybyciu na miejsce, policjanci zastali osoby, które twierdziły, że mężczyzna wyjechał za granicę. Jednak kryminalni nie uwierzyli w te zapewnienia i dokładnie przeszukali posesję. Okazało się, że poszukiwany 44-latek ukrył się przed nimi w łóżku, w skrzyni na pościel.

Polecany artykuł:

Krakowianie ratują bezdomne psy przed mrozem! Niewiarygodny sukces akcji "Zima"…
Ukląkł, przeżegnał się i okradł kościelną skarbonę! Pobożny złodziej z Myślenic zatrzymany

Kara za ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości

Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do aresztu śledczego, gdzie będzie odbywał karę roku i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności. „Było to jedno z wielu zatrzymań osób poszukiwanych, jakie na co dzień realizują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie” – informuje policja.

Tego typu działania mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa, poprzez zatrzymanie jak największej liczby osób poszukiwanych na podstawie listów gończych czy nakazów doprowadzeń wydanych przez sądy i prokuratury.

Policja przypomina, że na stronie internetowej https://poszukiwani.policja.gov.pl/ znajduje się baza osób poszukiwanych wraz ze zdjęciami. Za pośrednictwem strony można także zgłosić poszukiwanego.

Polecany artykuł:

Bezrobocie w Małopolsce. Są najnowsze dane GUS. Gigantyczne różnice między powi…

Polecany artykuł:

Wpadł w furię i zdemolował blok, bo rzuciła go dziewczyna? Sąsiedzi Marcina S. …
Zdemolował klatkę schodową na osiedlu Kalinowym
6 zdjęć
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRAKÓW