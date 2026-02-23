Rumuni opanowali polski kurort. Są zachwyceni cenami

Jeszcze kilka lat temu na parkingach pod stokami w Białce Tatrzańskiej dominowały polskie rejestracje. Dziś coraz częściej widać tam samochody z zagranicy, lecz - co ciekawe - nie tylko z sąsiednich krajów. Po Węgrach, Czechach, Litwinach czy Łotyszach przyszedł czas na kolejnych gości. Tej zimy szczególnie zauważalni są turyści z Rumunii.

Podhale coraz bardziej międzynarodowe

Jeszcze niedawno pisaliśmy o Białce Tatrzańskiej jako o "królowej drożyzny" - miejscu, które dla wielu turystów stało się symbolem rosnących cen w polskich górach. W mediach nie brakowało gorzkich komentarzy, a internauci prześcigali się w wyliczeniach kosztów noclegów, karnetów i restauracyjnych rachunków. Tymczasem rzeczywistość okazuje się bardziej złożona. Choć część Polaków wciąż narzeka na ceny pod Tatrami, zagraniczni goście patrzą na Podhale zupełnie inaczej. Co więcej, tej zimy w Białce Tatrzańskiej wyraźnie zaznaczyła się obecność nowej grupy turystów, w tym m.in. Rumunów, którzy – jak sami mówią – znaleźli tu świetne warunki i rozsądny stosunek jakości do ceny.

Białka Tatrzańska hitem wśród Rumunów

Jak informuje Onet, właściciele pensjonatów i pracownicy wypożyczalni sprzętu przyznają, że w tym sezonie wyraźnie wzrosła liczba gości z Rumunii. To już nie pojedyncze rezerwacje, ale stały strumień turystów, którzy przyjeżdżają całymi rodzinami. Co ciekawe, wielu z nich trafia tu z polecenia znajomych – działa klasyczny marketing szeptany.

Dlaczego jednak Rumunii decydują się na przyjazd do Polski, jeśli mają własne góry, a bliżej im także do Alp czy słowackich kurortów? Okazuje się, że główny powód to korzystny stosunek jakości do ceny. Choć Polacy często narzekają na koszty zimowego wypoczynku w Zakopanem i okolicach, zagraniczni goście patrzą na nie z innej perspektywy. Dla nich ceny karnetów, noclegów i wyżywienia wciąż wypadają konkurencyjnie.

Białka Tatrzańska [ZDJĘCIA]

Białka Tatrzańska przyciąga turystów. Co oferuje kurort?

Białka Tatrzańska od lat przyciąga nie tylko narciarzy, ale całe rodziny szukające zimowego wypoczynku z prawdziwego zdarzenia. Sercem miejscowości jest Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska – jeden z największych i najnowocześniejszych w Polsce, z szerokimi, dobrze przygotowanymi trasami o różnym stopniu trudności oraz rozbudowaną infrastrukturą dla dzieci i początkujących. Narty to jednak nie wszystko! Będąc na miejscu warto także udać się do takich miejsc jak np.:

  • Termy Bania - kompleks basenów termalnych z częścią rekreacyjną, saunarium i strefą relaksu dla dorosłych.
  • Trasy rowerowe i ścieżki spacerowe - latem popularne są wycieczki wzdłuż rzeki Białki oraz szlaki prowadzące w stronę Spisza i Tatr.
  • Rezerwat Przyrody Przełom Białki
  • Regionalne karczmy i wydarzenia folklorystyczne
  • Spływy kajakowe po rzece Białce - atrakcja dla miłośników aktywnego wypoczynku w cieplejszych miesiącach.
