Szturm na Białkę Tatrzańską trwa

Białka Tatrzańska w ostatnich latach rozsławiła się jako rodzinny i aktywny ośrodek narciarski. Tym samym więc ceny noclegów na miejscy poszybowały drastycznie w górę. Okazuje się jednak, że to nie przeszkadza turystom, którzy już lada moment przyjadą masowo na narty w związku z rozpoczynającymi się feriami zimowymi w Polsce.

Według danych serwisu Nocowanie.pl średnia cena noclegu w Białce Tatrzańskiej w okresie ferii wynosi około 148 zł za osobę za dobę, co czyni ją jedną z najdroższych popularnych zimowych destynacji w kraju. Dla porównania - w Zakopanem i Krynicy-Zdroju to około 112 zł, w Szczyrku ok. 108 zł, a w Karpaczu zaledwie ok. 86 zł za noc.

Zimowy kurort narciarski bije rekordy

Tak jak wspominaliśmy, wysokie ceny nie zniechęcają narciarzy. Dane z portali branżowych i rezerwacyjnych wskazują, że obłożenie obiektów noclegowych w Białce Tatrzańskiej w trakcie pierwszej tury ferii zimowych jest bardzo wysokie. Można więc z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że podobna sytuacja czeka także stoki narciarskie - turyści powinni przygotować się na kolejki do wyciągów, większe zagęszczenie na trasach oraz intensywny ruch w najpopularniejszych punktach kurortu.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Co czeka narciarzy w Białce Tatrzańskiej? Zdjęcia kurortu poniżej

Co warto zobaczyć w Białce Tatrzańskiej zimą?

Białka Tatrzańska zimą to nie tylko narty i snowboard, lecz także wiele atrakcji dla rodzin, par i osób szukających relaksu po aktywnym dniu na stoku. Poniżej kilka ciekawych propozycji:

Termy Bania: kompleks basenów termalnych zasilanych wodą geotermalną działa przez cały rok, ale zimą robi największe wrażenie. Kąpiel w ciepłej wodzie przy mrozie i śniegu dookoła to wyjątkowe doświadczenie.

kompleks basenów termalnych zasilanych wodą geotermalną działa przez cały rok, ale zimą robi największe wrażenie. Kąpiel w ciepłej wodzie przy mrozie i śniegu dookoła to wyjątkowe doświadczenie. Spacer nad Białką i zimowe krajobrazy Podhala: przy sprzyjającej pogodzie warto wybrać się na spokojny spacer wzdłuż rzeki lub w okolice mniej uczęszczanych dróg.

przy sprzyjającej pogodzie warto wybrać się na spokojny spacer wzdłuż rzeki lub w okolice mniej uczęszczanych dróg. Sankowanie i kuligi

Kościół św. Szymona i Judy Tadeusza

Obiad w góralskich karczmach.