Szczyrk powoli zyskuje miano zimowej stolicy Polski!

Otwarcie hotelu Mercure Szczyrk Resort, najdłuższego w Europie, podniosło standard wypoczynku.

Kurort oferuje ponad 40 km tras i atrakcje, które przyciągają zarówno rodziny, jak i zaawansowanych narciarzy.

Szczyrk przyciąga jak magnes

Szczyrk od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję wśród zimowych kurortów. Rozbudowa Szczyrk Mountain Resort i Centralnego Ośrodka Sportu na Skrzycznem sprawiła, że miasto oferuje dziś ponad 40 km tras narciarskich o zróżnicowanym stopniu trudności. Nowoczesne koleje linowe, systemy naśnieżania oraz dobra organizacja ruchu turystycznego sprawiają, że ferie zimowe w Szczyrku są wygodne zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla zaawansowanych narciarzy.

Mercure Szczyrk Resort – hotel, który zmienił wszystko

Prawdziwym przełomem okazało się otwarcie w 2024 roku hotelu Mercure Szczyrk Resort. To jeden z największych i najbardziej nowoczesnych hoteli w regionie, który wyraźnie podniósł standard zimowego wypoczynku w Beskidach. Obiekt oferuje setki miejsc noclegowych, rozbudowaną strefę SPA & wellness, baseny z widokiem na góry, restauracje oraz zaplecze konferencyjne.

Dzięki tej inwestycji Szczyrk przestał być wyłącznie miejscowością "narciarską", lecz stał się pełnoprawnym kurortem wypoczynkowym, w którym ferie zimowe można spędzić również bez wychodzenia na stok – korzystając z relaksu, zabiegów i rodzinnych atrakcji pod dachem.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowa stolica ferii zimowych w Polsce - Szczyrk [ZDJĘCIA]

Rosnąca liczba turystów, dynamiczny rozwój infrastruktury i prestiżowe inwestycje sprawiają, że Szczyrk coraz częściej nazywany jest nową stolicą ferii zimowych w Polsce. Otwarcie Mercure Szczyrk Resort tylko ten trend wzmocniło, przyciągając gości z całego kraju i zza granicy. Jeśli więc prognozy się sprawdzą, Beskidy - ze Szczyrkiem na czele - mogą w najbliższych latach realnie konkurować z najbardziej znanymi górskimi kurortami w Polsce.