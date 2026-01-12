Nowa stolica ferii zimowych w Polsce. Otwarcie giganta zachęciło do podróży

Jeszcze kilka lat temu Szczyrk kojarzył się głównie z kameralnym górskim klimatem. Dziś coraz częściej mówi się o nim jako o jednym z najmodniejszych kierunków na ferie zimowe w Polsce. Wszystko za sprawą ogromnych inwestycji w infrastrukturę narciarską oraz głośnego otwarcia nowoczesnego hotelu, będącego najdłuższym tego typu obiektem w Europie.

  • Szczyrk powoli zyskuje miano zimowej stolicy Polski!
  • Otwarcie hotelu Mercure Szczyrk Resort, najdłuższego w Europie, podniosło standard wypoczynku.
  • Kurort oferuje ponad 40 km tras i atrakcje, które przyciągają zarówno rodziny, jak i zaawansowanych narciarzy.

Szczyrk przyciąga jak magnes

Szczyrk od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję wśród zimowych kurortów. Rozbudowa Szczyrk Mountain Resort i Centralnego Ośrodka Sportu na Skrzycznem sprawiła, że miasto oferuje dziś ponad 40 km tras narciarskich o zróżnicowanym stopniu trudności. Nowoczesne koleje linowe, systemy naśnieżania oraz dobra organizacja ruchu turystycznego sprawiają, że ferie zimowe w Szczyrku są wygodne zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla zaawansowanych narciarzy.

Mercure Szczyrk Resort – hotel, który zmienił wszystko

Prawdziwym przełomem okazało się otwarcie w 2024 roku hotelu Mercure Szczyrk Resort. To jeden z największych i najbardziej nowoczesnych hoteli w regionie, który wyraźnie podniósł standard zimowego wypoczynku w Beskidach. Obiekt oferuje setki miejsc noclegowych, rozbudowaną strefę SPA & wellness, baseny z widokiem na góry, restauracje oraz zaplecze konferencyjne.

Dzięki tej inwestycji Szczyrk przestał być wyłącznie miejscowością "narciarską", lecz stał się pełnoprawnym kurortem wypoczynkowym, w którym ferie zimowe można spędzić również bez wychodzenia na stok – korzystając z relaksu, zabiegów i rodzinnych atrakcji pod dachem.

Rosnąca liczba turystów, dynamiczny rozwój infrastruktury i prestiżowe inwestycje sprawiają, że Szczyrk coraz częściej nazywany jest nową stolicą ferii zimowych w Polsce. Otwarcie Mercure Szczyrk Resort tylko ten trend wzmocniło, przyciągając gości z całego kraju i zza granicy. Jeśli więc prognozy się sprawdzą, Beskidy - ze Szczyrkiem na czele - mogą w najbliższych latach realnie konkurować z najbardziej znanymi górskimi kurortami w Polsce.

