Katarzyna Dowbor pokazała zdjęcia z synową. Ten krótki podpis mówi wszystko

Kamil Polewski
2026-03-03 20:37

Powszechnie uważa się, że relacje na linii teściowa-synowa bywają trudne, ale ten duet skutecznie łamie wszelkie stereotypy. Katarzyna Dowbor nigdy nie ukrywała, że darzy Joannę Koroniewską ogromną sympatią. Ostatnio w sieci pojawiły się wspólne zdjęcia pań, które zachwyciły internautów, a krótki komentarz dziennikarki nie pozostawia złudzeń.

Więzy rodzinne wymagają ciągłej pracy, a powiązania między matką męża a jego żoną często przedstawiane są w kulturze w ciemnych barwach. Rzeczywistość potrafi jednak mocno odbiegać od dowcipów o złośliwych teściowych. Katarzyna Dowbor i Joanna Koroniewska udowadniają, że wzajemny szacunek i przyjaźń w takiej konfiguracji są jak najbardziej możliwe, stając się inspirującym wzorem dla wielu polskich rodzin.

Katarzyna Dowbor i Joanna Koroniewska świecą przykładem

Historia tej rodziny nabrała tempa w 2014 roku, kiedy popularna aktorka poślubiła Macieja Dowbora, syna cenionej dziennikarki. Katarzyna Dowbor sprawdza się nie tylko w roli teściowej, ale również babci dla Janiny oraz Heleny, nie ukrywając przy tym ciepłych uczuć względem ich mamy. Chociaż panie mogą mieć odmienne podejście do wielu spraw, w tym wychowania najmłodszego pokolenia, zawsze potrafią wypracować satysfakcjonujący kompromis, co gospodyni programu śniadaniowego wielokrotnie zaznaczała w rozmowach z mediami.

„Moja synowa ma własny pomysł na wychowanie, a ja to szanuję. Ale Asia ma na szczęście taką cudną właściwość, że przychodzi do mnie do domu z dziewczynkami i mówi: 'u babci wolno wam wszystko'. Tak że obie idziemy na kompromis. [...] Jeśli oni są w trudniejszych sytuacjach, to dyskutujemy, rozmawiamy, jesteśmy rodziną, jesteśmy jednością, jesteśmy całością. Bardzo to szanujemy” - wyjawiła w jednym z nich.

Katarzyna Dowbor zachwyca się synową. Razem z Koroniewską posyłają fanom uśmiechy
Wspólne zdjęcia rozczulają, a krótki podpis mówi wiele

Niedawno na oficjalnym profilu 66-letniej gwiazdy Telewizji Polskiej pojawił się niezwykle pozytywny wpis. Prowadząca "Pytanie na Śniadanie" udostępniła kilka fotografii, na których pozuje w towarzystwie ukochanej synowej. Radosne kadry natychmiast przyciągnęły uwagę fanów, którzy w licznych komentarzach komplementowali obie panie, jednak to krótki podpis pod zdjęciami wywołał największe poruszenie w sieci.

„Uwielbiam moją synową!” - napisała Katarzyna Dowbor, dopytując swoich obserwatorów o ich relacje z teściowymi bądź partnerami dzieci.

