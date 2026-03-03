31-letnia Monika Miller ma nową twarz. Zachwala tygrysi lifting!

Gwiazdy show-biznesu chętnie idą pod nóż
Operacje plastyczne były kiedyś w show-biznesie tajemnicą poliszynela. Gwiazdy chętnie idą pod nóż, ale większość z nich nie lubi się tym chwalić. Pytane o widoczne zmiany w wyglądzie, mówią o "diecie zmieniającej rysy twarzy". Wody w usta nabierają, nawet gdy w kilka tygodni młodnieją o 20 lat. W Hollywood trwa obecnie sezon nagród filmowych i co chwilę głośno jest o nowych twarzach gwiazd srebrnego ekranu.
Polskie gwiazdy również ochoczo korzystają z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Jednak częściej się do tego przyznają. W ostatnich miesiącach zabiegi na niemal całą twarz przeszli m.in. Julia von Stein (29 l.), Krzysztof Gojdź (53 l.) czy Dagmara Kaźmierska (50 l.). O tym, że Małgorzata Rozenek-Majdan (47 l.) co trzy lata ma nową twarz żartuje sama "perfekcyjna pani domu".
Wielką miłośniczką zabiegów upiększających jest też Monika Miller (31 l.). Wnuczka byłego premiera chętnie eksperymentuje z wyglądem. Jej ciało pokrywa wiele tatuaży, często zmienia fryzury i lubi mocny makijaż. Rysy twarzy zmienia jednak nie tylko kosmetykami. Ma za sobą zabieg powiększania ust czy wypełniania policzków. O dwa rozmiary powiększyła biust.
Teraz przyszła kolej na kolejny krok. Monika Miller pochwaliła się na Instagramie kolejna zmianą. "New year, new face" [Nowy rok, nowa twarz - red.]" - napisała pod serią zdjęć. Gwiazda "Gliniarzy" poddała się tzw. tygrysiemu liftingowi. Jak opisuje popularna wśród gwiazd klinika, jest to zabieg polegający na "nacięciu skóry w okolicy skroni i podciągnięciu powięzi mięśniowych".
Lifting tygrysi ma na celu stworzeniu efektu kociego oka, uniesienie brwi, wygładzenie kurzych łapek i podkreślenie kości policzkowych. Fani Miller od razu zauważyli jej "tajemnicze spojrzenie" i nie szczędzą jej komplementów. Rzeczywiście widać różnicę?
