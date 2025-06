Lindsay Lohan miała zaledwie 12 lat, gdy stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziecięcych gwiazd. Dzięki podwójnej roli w filmie „Nie wierzcie bliźniaczkom” usłyszał o niej cały świat. Później przyszły kolejne głośne role. Jednak dorastanie na planach filmowych nie skończyło się dla niej dobrze. Jako nastolatka zaczęła eksperymentować z używkami, miała poważne problemy z prawem. Ma za sobą kilkanaście odwyków i kilka wyroków.

Wydoroślałam i zrozumiałam swoje błędy. Kariera w bardzo młodym wieku to zbyt duży ciężar do udźwignięcia. Show biznes mnie zniszczył. Nikt nie jest gotowy na to, co przechodzą nastolatkowi w Hollywood – mówiła kilka lat temu Lohan na łamach "Homme Style Magazine".