Sylwester TV Republika w Chełmie. Disco polo, eurodance i... Anna Popek

Chełm w rytmie zabawy

Plenerowa impreza zorganizowana została na osiedlu Dyrekcja przy ul. 11 Listopada. Już od wczesnych godzin wieczornych pod sceną gromadzili się widzowie gotowi przywitać Nowy Rok przy muzyce, którą znają na pamięć. Bez wielkich fajerwerków technologicznych, za to z naciskiem na rytm, refreny i wspólne śpiewanie. Transmisja była dostępna zarówno na antenie TV Republika, jak i online, co pozwoliło bawić się także tym, którzy zostali w domach.

Gwiazdy disco polo i eurodance na jednej scenie

Line-up "Wystrzałowego Sylwestra" w Chełmie był wyraźnym sygnałem, do kogo stacja kieruje swój sylwestrowy przekaz. Na scenie pojawili się m.in. Bayer Full, Mig, Milano, Weekend, Playboys, Defis, After Party, Exaited, Topky, a także legendarne formacje Papa Dance i Kombi Łosowski. Nie zabrakło też zagranicznych akcentów tanecznych – Fun Factory i Corona zadbały o klimat lat 90., który dla wielu widzów okazał się największą atrakcją wieczoru.

Sylwester TV Republika od początku do końca utrzymany był w jednej konwencji: ma być prosto, tanecznie i bez kombinowania. Artyści grali swoje największe przeboje, publiczność bawiła się pod sceną, a atmosfera przypominała bardziej wielką miejską potańcówkę niż telewizyjne show. Widzowie w sieci podkreślali, że dostali dokładnie to, czego się spodziewali – znane hity, energię i sylwestrową radość.

Anna Popek w centrum uwagi. Sylwester TV Republika z tanecznym akcentem

Podczas „Wystrzałowego Sylwestra” TV Republika Anna Popek nie tylko prowadziła wydarzenie, ale na moment skradła show także na scenie. Prezenterka pojawiła się w efektownej, kobaltowej kreacji z wysokim rozcięciem, a jej taneczna odsłona wywołała żywe reakcje publiczności. Uśmiechy, gesty w stronę widzów i swoboda, z jaką poruszała się po scenie, sprawiły, że była jedną z najbardziej zapamiętanych postaci wieczoru.

Alternatywa dla wielkich stacji?

Choć „Wystrzałowy Sylwester” nie konkurował rozmachem z wydarzeniami TVP czy Polsatu, dla wielu okazał się realną alternatywą. Zamiast międzynarodowych gwiazd – swojskie przeboje. Zamiast scenicznego przepychu – muzyka, przy której da się tańczyć. TV Republika znalazła swoją niszę. A sylwestrowa noc pokazała, że dla wielu widzów właśnie taka forma zabawy jest najlepszym sposobem na wejście w Nowy Rok.