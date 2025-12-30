Sylwester z Republiką 2025 - kto wystąpi? Te gwiazdy pojawią się w Chełmie

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
Marta Kowalska
2025-12-30 9:26

Telewizja Republika zaprasza na "Wystrzałowego Sylwestra" 2025/2026, który ponownie odbędzie się w Chełmie. Miasto szykuje się na niezapomnianą noc pełną muzyki i zabawy. Kto wystąpi na Sylwestrze z Republiką i jak dotrzeć na imprezę? Szczegóły znajdziesz poniżej.

Kto wystąpi na scenie w Chełmie?

Na "Wystrzałowym Sylwestrze" z TV Republika w Chełmie wystąpią między innymi:

  • Milano
  • Bayer Full
  • Mig
  • Elwira Mejk
  • Exaited
  • Jorrgus
  • Nowator
  • Iness
  • Extazy
  • Power Play
  • Kombi Łosowski
  • Weekend
  • Playboys
  • Papa Dance
  • Topky
  • Defis
  • After Party
  • Valdi

Wśród zagranicznych gwiazd pojawią się Fun Factory oraz Corona. Co ciekawe, na scenie zaprezentują się również dziennikarze TV Republika: Aleksandra Gołda i Adrian Borecki, którzy wspólnie zaśpiewają hit Krzysztofa Krawczyka "Za tobą pójdę jak na bal".

O której i gdzie Sylwester z Republiką 2025? Prowadzący i szczegóły wydarzenia

Imprezę poprowadzą znane twarze stacji: Anna Popek, Rafał Patyra, Natalia Rzeźniczak oraz Adrian Borecki. Organizatorzy zapowiadają wielką scenę, widowiskową oprawę i atmosferę, która idealnie wpisze się w sylwestrową noc. Transmisja rozpocznie się o godzinie 20:00 i potrwa do 01:00 w nocy, dostępna będzie na żywo w TV Republika oraz na kanale YouTube stacji.

Wydarzenie to jest skierowane zarówno do mieszkańców Chełma i okolic, jak i do widzów z całej Polski. Miasto Chełm wraz z województwem lubelskim zaplanowały dodatkową komunikację miejską, w tym specjalny pociąg z Lublina.

Gdzie dokładnie odbędzie się impreza i jak dojechać?

Sylwester z TV Republika odbędzie się na Placu Niepodległości na Osiedlu Dyrekcja w Chełmie. W związku z organizacją wydarzenia, od 15 grudnia aż do 7 stycznia, należy spodziewać się utrudnień w ruchu, zamknięć ulic i zmian tras autobusów miejskich w rejonie osiedla Dyrekcja.

Miasto Chełm uruchomi bezpłatną komunikację miejską, a Chełmskie Linie Autobusowe zapewnią dodatkowe kursy. Dla osób dojeżdżających spoza Chełma, Samorząd Województwa Lubelskiego uruchomi specjalne połączenie kolejowe POLREGIO na trasie Lublin - Chełm - Lublin. Pociąg z Lublina Głównego odjedzie 31 grudnia o godzinie 18:05, a powrotny z Chełma 1 stycznia o 02:30. Z dworca PKP na Plac Niepodległości jest zaledwie 10 minut spacerem.

