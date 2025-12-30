Sylwester z Republiką 2025 - kto wystąpi? Te gwiazdy pojawią się w Chełmie

Kto wystąpi na scenie w Chełmie?

Na "Wystrzałowym Sylwestrze" z TV Republika w Chełmie wystąpią między innymi:

Milano

Bayer Full

Mig

Elwira Mejk

Exaited

Jorrgus

Nowator

Iness

Extazy

Power Play

Kombi Łosowski

Weekend

Playboys

Papa Dance

Topky

Defis

After Party

Valdi

Wśród zagranicznych gwiazd pojawią się Fun Factory oraz Corona. Co ciekawe, na scenie zaprezentują się również dziennikarze TV Republika: Aleksandra Gołda i Adrian Borecki, którzy wspólnie zaśpiewają hit Krzysztofa Krawczyka "Za tobą pójdę jak na bal".

O której i gdzie Sylwester z Republiką 2025? Prowadzący i szczegóły wydarzenia

Imprezę poprowadzą znane twarze stacji: Anna Popek, Rafał Patyra, Natalia Rzeźniczak oraz Adrian Borecki. Organizatorzy zapowiadają wielką scenę, widowiskową oprawę i atmosferę, która idealnie wpisze się w sylwestrową noc. Transmisja rozpocznie się o godzinie 20:00 i potrwa do 01:00 w nocy, dostępna będzie na żywo w TV Republika oraz na kanale YouTube stacji.

Wydarzenie to jest skierowane zarówno do mieszkańców Chełma i okolic, jak i do widzów z całej Polski. Miasto Chełm wraz z województwem lubelskim zaplanowały dodatkową komunikację miejską, w tym specjalny pociąg z Lublina.

Gdzie dokładnie odbędzie się impreza i jak dojechać?

Sylwester z TV Republika odbędzie się na Placu Niepodległości na Osiedlu Dyrekcja w Chełmie. W związku z organizacją wydarzenia, od 15 grudnia aż do 7 stycznia, należy spodziewać się utrudnień w ruchu, zamknięć ulic i zmian tras autobusów miejskich w rejonie osiedla Dyrekcja.

Miasto Chełm uruchomi bezpłatną komunikację miejską, a Chełmskie Linie Autobusowe zapewnią dodatkowe kursy. Dla osób dojeżdżających spoza Chełma, Samorząd Województwa Lubelskiego uruchomi specjalne połączenie kolejowe POLREGIO na trasie Lublin - Chełm - Lublin. Pociąg z Lublina Głównego odjedzie 31 grudnia o godzinie 18:05, a powrotny z Chełma 1 stycznia o 02:30. Z dworca PKP na Plac Niepodległości jest zaledwie 10 minut spacerem.

