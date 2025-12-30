Sylwester z Republiką 2025 - kto wystąpi? Te gwiazdy pojawią się w Chełmie

Kto wystąpi na scenie w Chełmie?
Na "Wystrzałowym Sylwestrze" z TV Republika w Chełmie wystąpią między innymi:
- Milano
- Bayer Full
- Mig
- Elwira Mejk
- Exaited
- Jorrgus
- Nowator
- Iness
- Extazy
- Power Play
- Kombi Łosowski
- Weekend
- Playboys
- Papa Dance
- Topky
- Defis
- After Party
- Valdi
Wśród zagranicznych gwiazd pojawią się Fun Factory oraz Corona. Co ciekawe, na scenie zaprezentują się również dziennikarze TV Republika: Aleksandra Gołda i Adrian Borecki, którzy wspólnie zaśpiewają hit Krzysztofa Krawczyka "Za tobą pójdę jak na bal".
O której i gdzie Sylwester z Republiką 2025? Prowadzący i szczegóły wydarzenia
Imprezę poprowadzą znane twarze stacji: Anna Popek, Rafał Patyra, Natalia Rzeźniczak oraz Adrian Borecki. Organizatorzy zapowiadają wielką scenę, widowiskową oprawę i atmosferę, która idealnie wpisze się w sylwestrową noc. Transmisja rozpocznie się o godzinie 20:00 i potrwa do 01:00 w nocy, dostępna będzie na żywo w TV Republika oraz na kanale YouTube stacji.
Wydarzenie to jest skierowane zarówno do mieszkańców Chełma i okolic, jak i do widzów z całej Polski. Miasto Chełm wraz z województwem lubelskim zaplanowały dodatkową komunikację miejską, w tym specjalny pociąg z Lublina.
Gdzie dokładnie odbędzie się impreza i jak dojechać?
Sylwester z TV Republika odbędzie się na Placu Niepodległości na Osiedlu Dyrekcja w Chełmie. W związku z organizacją wydarzenia, od 15 grudnia aż do 7 stycznia, należy spodziewać się utrudnień w ruchu, zamknięć ulic i zmian tras autobusów miejskich w rejonie osiedla Dyrekcja.
Miasto Chełm uruchomi bezpłatną komunikację miejską, a Chełmskie Linie Autobusowe zapewnią dodatkowe kursy. Dla osób dojeżdżających spoza Chełma, Samorząd Województwa Lubelskiego uruchomi specjalne połączenie kolejowe POLREGIO na trasie Lublin - Chełm - Lublin. Pociąg z Lublina Głównego odjedzie 31 grudnia o godzinie 18:05, a powrotny z Chełma 1 stycznia o 02:30. Z dworca PKP na Plac Niepodległości jest zaledwie 10 minut spacerem.