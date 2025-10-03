Schudła aż 38 kilogramów! Gwiazda disco polo chce teraz zajść w ciążę

Paula Karpowicz z zespołu Topky była jedną z artystek, która brylowała podczas wielkiej imprezy Roztańczony Narodowy 2025. Na scenie wystąpiła oczywiście z drugą częścią przebojowego duet - Angeliką Żmijewską. Panie współpracują ze sobą od lat. I choć bywa, że się ze sobą kłócą, nie potrafią długo się na siebie gniewać.

- Nie ma tak, że się nie lubimy. Są jakieś tam sprzeczki. Ostatnio zauważyłam, że na przestrzeni lat totalnie rozjechały się nasze priorytety życiowe. Andżela jest podróżniczką, imprezowiczką. Ja wyszłam za mąż, myślę o dziecku. Ale myślę, że przez to świetnie się uzupełniamy. Nigdy nie było między nami takiej sytuacji, że pokłóciłyśmy się i nie rozmawiałyśmy przez kilka dni. Jak już się kłócimy, to wydrzemy się na siebie - jedna na drugą - ale po pięciu minutach mówimy już: "No, weź się przytul" - mówi Paula w rozmowie z "Super Expressem".

Tak schudła Paula Karpowicz

Kilka miesięcy temu Paula Karpowicz przeszła niesamowitą metamorfozę. Schudła łącznie prawie 40 kilogramów! Pojawiła się wtedy plotka, że zapewne poddała się operacji zmniejszenia żołądka.

"Kurczę, już mam tego trochę dość. Takich pytań dostaję mnóstwo. Nie wiem, kto puścił tę plotę, ale nigdy nie miałam żadnej operacji, a moja przemiana to naprawdę tylko moja ciężka robota i praca nad sobą, która dalej trwa. Leczenie, wyrzeczenia i trening!" - napisała Paula w sieci.

Najbardziej pomógł jej lekarz endokrynolog, które opanował insulinooporność artystki. Paula nie ukrywa, że sięgnęła też po popularny lek, wspomagający odchudzanie. Ale nic nie zrobi się samo. Zwłaszcza, gdy człowiek żyje w trasie i trudno wtedy odżywiać się regularnie i zdrowo.

Nie radzę sobie z tym. Staram się wybierać mniejsze zło. Muszę tego pilnować. Jestem osobą, że jak sobie pozwolę, to od razu to widać. Sporo schudłam w ostatnim czasie. 38 kg dokładnie. I widzę, że jak zjem zapiekankę, to zaraz mam dwa kilo więcej, więc muszę się przez następne dni trzymać

- opowiada nam Paula Karpowicz.

Nasz dziennikarz zapytał wprost, jak po schudnięciu tylu kilogramów udało jej się zadbać o skórę, która nie zawsze nadąża za odchudzaniem, a jej nadmiar bywa dużym problemem. - To prawda. I myślę, że po ciąży będę coś z tym robić - odpowiedziała Paula. - Bo ciąża jest w planach. Ale jeszcze nie wiem, kiedy - śmieje się gwiazda disco.

Zobaczcie całą rozmowę z Paulą Karpowicz w naszym wideo.