Cichy znak miłości na grobie Magdy Umer. Ten szczegół przykuwa uwagę po pogrzebie

2025-12-19 18:56

Jest niewielki, nie błyszczy i nie rzuca się w oczy – a jednak to właśnie on porusza najbardziej. Na grobie Magdy Umer, wśród morza kwiatów i wieńców, pojawił się niewielki znicz, który stał się cichym symbolem pożegnania wybitnej artystki. Oklejony kosteczkami ze Scrabble, ulubionej gry Umer, mówi więcej niż oficjalne przemówienia i długie epitafia.

Grób Magdy Umer zasypany kwiatami, ale jeden detal wyróżnia się najbardziej

Na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie pojawiło się morze kwiatów. Wśród wieńców od rodziny, przyjaciół i środowiska artystycznego uwagę przyciąga jednak coś zupełnie innego – niewielki znicz oklejony kosteczkami ze Scrabble. Dyskretny, skromny, a jednocześnie niezwykle wymowny. To właśnie ten drobny detal stał się najbardziej poruszającym symbolem pożegnania Magdy Umer. Znicz nie znalazł się tam przypadkiem. Scrabble były jedną z ulubionych gier artystki – kochała słowa, sensy, niuanse języka. Ten prosty gest mówi więcej niż długie przemowy. To cichy znak miłości i pamięci, który idealnie pasuje do osoby Magdy Umer – zawsze unikającej nadmiaru patosu, stawiającej na treść i znaczenie.

Pogrzeb Magdy Umer zgodny z jej wolą

Uroczystość pogrzebowa Magdy Umer odbyła się 19 grudnia i miała kameralny charakter. Bez medialnego rozgłosu, w atmosferze skupienia i intymności. Artystka spoczęła w grobie rodzinnym, obok ukochanego męża Andrzeja Przeradzkiego, zmarłego w 2019 roku. Na nagrobnej płycie widnieje jej pełne nazwisko – Małgorzata Umer-Przeradzka – co dla wielu było poruszającym, mało znanym faktem.

W ostatnich miesiącach życia Magda Umer zmagała się z poważną chorobą. Latem zaczęła odwoływać kolejne koncerty, co wzbudziło niepokój wśród fanów. Sama artystka nie epatowała swoim stanem zdrowia – do końca pozostała wierna zasadzie prywatności. Zmarła 12 grudnia w wieku 76 lat, pozostawiając po sobie ogromną pustkę w polskiej kulturze.

Mały znicz, wielkie znaczenie

Dziś, gdy emocje po pogrzebie jeszcze nie opadły, to właśnie niewielki znicz ze najmocniej zapada w pamięć. Nie krzyczy, nie dominuje, nie przytłacza. Jest jak jej twórczość – subtelny, mądry, pełen sensu. Czasem jeden drobiazg potrafi powiedzieć więcej niż tysiąc słów.

