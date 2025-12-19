Wojciech Mann przy balkoniku, Zbigniew Zamachowski z Gabrielą Muskałą i inni. Tak pożegnali Magdę Umer

19 grudnia najbliżsi, przyjaciele i znajomi Magdy Umer zgromadzili się w sali pożegnań na Powązkach Wojskowych, aby oddać hołd wspaniałej gwieździe, a prywatnie ukochanej mamie i babci, która odeszła 12 grudnia. Miała 76 lat i zaledwie kilka miesięcy wcześniej poznała diagnozę - cierpiała na złośliwy nowotwór. Wszyscy, którzy wiedzieli o chorobie piosenkarki, mieli ogromną nadzieję na to, że Umer pokona agresywnego raka. Niestety stało się inaczej.

Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać. Mateusz i Franek - napisali synowie Umer na jej profilu na Facebooku.

Gwiazda do końca działała artystycznie, a także udzielała się w sieci. Chwaliła się ukochanymi dziećmi i wnukami, opowiadała o pracy zawodowej. Kiedy odeszła, pożegnały ją tłumy - i w internecie, i tydzień później w sali żałobnej. Choć Magda uchodziła za osobę wierzącą, podczas uroczystości nie było symboli religijnych, księdza.

Gwiazdy oddały hołd koleżance

Na Powązkach stawiło się wiele znanych twarzy. Pojawili się Marta Kuligowska cała na czarno, Emilia Krakowska w zaskakującym, bo jasnym stroju, Janusz Gajos pod rękę z Elżbietą Gajos czy Zbigniew Zamachowski z Gabrielą Muskałą. Był też Wojciech Mann. Tego ostatniego nie zatrzymały nawet problemy z poruszaniem się - przybył na pogrzeb z balkonikiem.

Choć dziennikarz od dawna boryka się z kłopotami zdrowotnymi, i tak pokazał się na ceremonii ostatniego pożegnania Magdy Umer.

Ostatnio dość często spotykam się z pytaniami, czy żyję. Być może spowodowane one są faktem, że widziano mnie chodzącego z podpórką. Rzeczywiście, uszkodziłem sobie jakieś potrzebne do chodzenia kawałki nogi - pisał Wojciech Mann w sieci, gdy okazało się, że ma problemy z chodzeniem.

Słowa Manna po śmierci Umer

Mann i Umer byli w podobnym wieku i przyjaźnili się. Gdy synowie gwiazdy poinformowali o tym, że Magda Umer nie żyje, Mann powiedział w Radiu Nowy Świat:

Wiedziałem, że chorowała, ale jestem wstrząśnięty. Tym bardziej że ten rok jest bardzo niedobry dla ludzi, których ceniłem, lubiłem i znałem.

Według dziennikarza Umer była "po prostu fantastyczną osobą":

Wydawało się, że się ją zna, ale potem, jak mijał czas i udawało się troszkę więcej zajrzeć do jej wnętrza, no to się dopiero okazywało, jak bardzo jej nie znaliśmy (...). Miałem, jako jeden z licznych, czy nielicznych, ten przywilej, że przyjaźniliśmy się i mówiliśmy sobie o różnych rzeczach, a nawet ona była siłą sprawczą, która mnie postawiła na scenie i przed mikrofonem, i to zawsze będę pamiętał. Była superosobą. Nie wiem, trudno teraz cokolwiek mówić sensownego w takim momencie.

Na swoim profilu na Facebooku napisał:

Magda wyjechała. Będę tęsknił bardziej niż kiedykolwiek.

