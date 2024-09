Magda Umer przyjęła chrzest w tajemnicy przed rodzicami. Dopiero po latach wyjawiła ten sekret

Magda Umer to artystka, która swoją twórczością zdołała zbudować most między literaturą a muzyką. Jej interpretacje utworów poetyckich na stałe wpisały się w krajobraz polskiej kultury, inspirując kolejne pokolenia artystów. W niedawnej rozmowie artystka zdradziła trzymany przez wiele lat w sekrecie fakt swojego chrztu. Sakrament przyjęła jako osoba dorosła. Zrobiła to w tajemnicy przed rodzicami.