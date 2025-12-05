Eurowizja Junior 2025: to miasto stanie się centrum dziecięcej sceny muzycznej. Zapowiada się fantastyczna zabawa!

Fani Konkursu Piosenki Eurowizji Junior z niecierpliwością czekają na kolejne wielkie wydarzenie. W grudniu 2025 roku młode talenty z całej Europy ponownie staną na scenie, by walczyć o tytuł zwycięzcy. Ale gdzie dokładnie odbędzie się ten muzyczny spektakl i kiedy możemy się go spodziewać? Przygotujcie się na podróż do miejsca, które po raz kolejny stanie się centrum dziecięcej muzyki.

Zobacz też: 12-letnia Marianna wystąpi na Eurowizji Junior. Jest teledysk do jej piosenki

Kiedy jest Eurowizja Junior 2025? Gdzie się odbędzie?

Wielki finał Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2025 odbędzie się w sobotę, 13 grudnia 2025 roku, w Tbilisi, stolicy Gruzji. Gospodarzem wydarzenia będzie Hala Gimnastyczna Miasta Olimpijskiego. To już drugi raz, kiedy Gruzja będzie gościć to prestiżowe wydarzenie, poprzednio miało to miejsce w 2017 roku.

Niespodzianka! Dlaczego Tbilisi znów gości Eurowizję Junior?

Decyzja o wyborze Tbilisi na gospodarza Eurowizji Junior 2025 wynika z zeszłorocznego zwycięstwa Gruzji w konkursie. Andria Putkaradze z utworem "To My Mom" zapewnił swojemu krajowi prawo do organizacji kolejnej edycji. Mimo że Gruzja triumfowała w konkursie rekordowe cztery razy, dopiero po raz drugi organizuje to wydarzenie. Początkowo konkurs miał odbyć się w Pałacu Olimpijskim, ale ze względów bezpieczeństwa i braku możliwości oceny nośności dachu, Europejska Unia Nadawców (EBU) zdecydowała się na zmianę lokalizacji na Halę Gimnastyczną Miasta Olimpijskiego.

Kraje uczestniczące w konkursie

W 23. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji Junior weźmie udział 18 państw. Do rywalizacji po przerwie powróciły:

Azerbejdżan (ostatni udział w 2021 r.).

Chorwacja (ostatni udział w 2014 r.).

Czarnogóra (ostatni udział w 2015 r.).

Z udziału w tegorocznej edycji zrezygnowały natomiast Niemcy i Estonia.

Pełna lista uczestników Eurowizji Junior 2025:

Albania

Armenia

Azerbejdżan

Chorwacja

Cypr

Czarnogóra

Francja

Gruzja (gospodarz)

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Macedonia Północna

Malta

Polska

Portugalia

San Marino

Ukraina

Włochy

Zobacz też: Historyczna decyzja TVP. „The Voice Kids” katapultą na Eurowizję Junior!

Zobacz naszą galerię: Eurowizja Junior 2025: to miasto stanie się centrum dziecięcej sceny muzycznej. Zapowiada się fantastyczna zabawa!

Sonda Eurowizja Junior 2025: Czy Polska ma szansę na zwycięstwo? Tak Nie Nie oglądam