Eurowizja Junior 2025: to miasto stanie się centrum dziecięcej sceny muzycznej. Zapowiada się fantastyczna zabawa!

2025-12-05

Już w grudniu 2025 roku młodzi muzycy z całej Europy ponownie zmierzą się w niezwykłym konkursie, który co roku przyciąga miliony widzów. Fani Eurowizji Junior zastanawiają się, gdzie i kiedy odbędzie się kolejna edycja tego wyjątkowego muzycznego widowiska - czas odkryć miejsce, które po raz kolejny zamieni się w serce dziecięcej sceny muzycznej.

Fani Konkursu Piosenki Eurowizji Junior z niecierpliwością czekają na kolejne wielkie wydarzenie. W grudniu 2025 roku młode talenty z całej Europy ponownie staną na scenie, by walczyć o tytuł zwycięzcy. Ale gdzie dokładnie odbędzie się ten muzyczny spektakl i kiedy możemy się go spodziewać? Przygotujcie się na podróż do miejsca, które po raz kolejny stanie się centrum dziecięcej muzyki.

Kiedy jest Eurowizja Junior 2025? Gdzie się odbędzie?

Wielki finał Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2025 odbędzie się w sobotę, 13 grudnia 2025 roku, w Tbilisi, stolicy Gruzji. Gospodarzem wydarzenia będzie Hala Gimnastyczna Miasta Olimpijskiego. To już drugi raz, kiedy Gruzja będzie gościć to prestiżowe wydarzenie, poprzednio miało to miejsce w 2017 roku.

Niespodzianka! Dlaczego Tbilisi znów gości Eurowizję Junior?

Decyzja o wyborze Tbilisi na gospodarza Eurowizji Junior 2025 wynika z zeszłorocznego zwycięstwa Gruzji w konkursie. Andria Putkaradze z utworem "To My Mom" zapewnił swojemu krajowi prawo do organizacji kolejnej edycji. Mimo że Gruzja triumfowała w konkursie rekordowe cztery razy, dopiero po raz drugi organizuje to wydarzenie. Początkowo konkurs miał odbyć się w Pałacu Olimpijskim, ale ze względów bezpieczeństwa i braku możliwości oceny nośności dachu, Europejska Unia Nadawców (EBU) zdecydowała się na zmianę lokalizacji na Halę Gimnastyczną Miasta Olimpijskiego.

Kraje uczestniczące w konkursie

W 23. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji Junior weźmie udział 18 państw. Do rywalizacji po przerwie powróciły:

  • Azerbejdżan (ostatni udział w 2021 r.).
  • Chorwacja (ostatni udział w 2014 r.).
  • Czarnogóra (ostatni udział w 2015 r.).

Z udziału w tegorocznej edycji zrezygnowały natomiast Niemcy i Estonia.

Pełna lista uczestników Eurowizji Junior 2025:

  • Albania
  • Armenia
  • Azerbejdżan
  • Chorwacja
  • Cypr
  • Czarnogóra
  • Francja
  • Gruzja (gospodarz)
  • Hiszpania
  • Holandia
  • Irlandia
  • Macedonia Północna
  • Malta
  • Polska
  • Portugalia
  • San Marino
  • Ukraina
  • Włochy

