Laluna podda się poważnej operacji! Wszystko przez wagę. Celebrytka nie przebiera w słowach: "Jestem teraz utyta jak świnia"

Laluna, czyli Katarzyna Alexander, zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "Królowe życia" na antenie TTV. Z czasem stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych influencerek związanych z nurtem reality TV, a jej aktywność w mediach społecznościowych śledzą setki tysięcy internautów. Równocześnie rozwija karierę w świecie freak-fightów, co dodatkowo zwiększa jej medialną widoczność.

Celebrytka nie ukrywa, że regularnie korzysta z usług tureckich klinik medycyny estetycznej. Laluna chętnie dokumentuje kolejne wyjazdy, publikując relacje ze szpitali oraz efekty przeprowadzonych zabiegów. Tym razem postanowiła oddać się w ręce polskich lekarzy.

Laluna zmniejszy żołądek. "Jestem piękną kobietą, ale teraz utyta jak świnia"

W udostępnionym przez TVN Style fragmencie "Diabelnie boskich" Laluna opowiada o tym, co skłoniło ją do operacji zmniejszenia żołądka. W swojej wypowiedzi zestawia wysoką samoocenę z krytyką aktualnej wagi.

Ja uważam, że jestem piękną kobietą, ale jestem teraz utyta jak świnia. Jak chudnę, to ja siebie kocham. Uważam, że nie wyglądam na swój wiek, mam zajbisty styl, nigdzie mi nic nie wisi. Mam piękne ciało, jak chudnę, dobry cyc, dobra d*pka, talia wąska. Tylko ja nie mogę być taka utyta

– przyznała celebrytka.

Celebrytka wyjaśniła również, że operacja ma być sposobem na powrót do formy, której – jak twierdzi – oczekuje zarówno ona sama, jak i jej otoczenie.

Ja chcę wyglądać dobrze dla siebie i dla innych, żeby się patrzyli, że ja jestem jeszcze w takiej formie. A co?

– dodała Laluna.

Na opublikowanym nagraniu widzowie mogą zobaczyć także pierwsze sceny ze szpitala, w tym moment, w którym Laluna siedzi na łóżku i życzy lekarzowi powodzenia.

Królowe życia. Jak dawniej wyglądała Laluna? Przeszła ogromną przemianę!