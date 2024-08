Laluna przestrzega przed popularnym lekiem. „Masakra mi się po nim stała”

Laluna Unique, a właściwie Katarzyna Alexander to celebrytka, której rozpoznawalność przyniósł program "Królowe życie". Po zakończeniu produkcji tego hitu TTV stała się gwiazdą formatu o bardzo podobnej konwencji, czyli "Diabelnie boskich". Jest też doświadczoną zawodniczką MMA. Ale przede wszystkim jest bardzo sprawną przedsiębiorczynią. Zarabia ogromne pieniądze, które lubi wydawać na operacje plastyczne. Laluna wykorzystała zainteresowanie sobą, gromadząc imponującą liczbę obserwujących na swoim profilu na Instagramie, gdzie chętnie dzieli się efektami swoich urodowych i stylistycznych eksperymentów.

Laluna przestrzega przed Ozempikiem

Wielu celebrytów skusiło się na zastosowanie Ozempiku, ponieważ ten lek na cukrzycę pozwala w krótkim czasie sporo schudnąć. Niewielu z nich mówiło jednak o tym otwarcie. Laluna już jakiś czas temu przyznała się do stosowania tego leku. "Ozempic zniszczył mi życie. Jak go odstawiłam, to była tragedia. Zapowiadam od razu osobom, które to biorą, że muszą już do końca życia to brać! Jak odstawią, będzie dramat" - ostrzegała na Instagramie. Temat powrócił na ostatnim Q&A celebrytki, gdyż jeden z fanów zapytał, czy poleca tę metodę "odchudzania". Okazuje się, że mimo iż lek stosowała z powodu początków cukrzycy, to absolutnie go nie poleca.

"W życiu. Mówiłam wam, że masakra mi się po nim stała. To bardzo niebezpieczny lek. Najlepsze jest to, że mi to lekarz przepisał, bo miałam początki cukrzycy. No widzicie, ale ten lekarz odchudza wszystkich pacjentów tym lekiem, a później po jakimś czasie wszyscy mają ogromne problemy".

