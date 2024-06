Ozempic face. Przerażające efekty "magicznej" diety! Ekspertka bije na alarm

"Ozempic face" - celebryci oszpecają się dietą?

W Stanach biorą go na potęgę! Od wielu miesięcy z czołówek portali plotkarskich nie schodzi temat "magicznej diety", czyli brania leku ozempic nie z powodu choroby, a żeby szybko i łatwo - bo bez ćwiczeń - schudnąć. Gwiazdy zrzucają dzięki farmakologii kilogramy na potęgę i to w ekspresowym tempie. Okazuje się jednak, że błyskawiczna "dieta" ma liczne skutki uboczne, a niektóre nawet widać gołym okiem...

Gwiazdy przestrzegają przed "dietą cud"

Aktorka i komiczka Amy Schummer przyznała się publicznie, że zażywała lek i faktycznie - kilogramy leciały z niej z prędkością światła. Musiała jednak zrezygnować z "kuracji", bo czuła się po leku fatalnie. 42-letnia gwiazda wyznała, że czuła się tak źle, że nie była nawet w stanie bawić się z synem, bo nie miała siły... Nie ona jedna.Amy Schumer pokazała ciało po ciąży i porównała się z Jessicą Simpson!

Sharon Osbourne powiedziała w jednym z wywiadów, że kilogramy traci się bardzo szybko, ale też lek uzależnia i trudno przestać, więc łatwo przesadzić i schudnąć za dużo. Gwiazda jest też podawana jako przykład niepożądanego efektu "ozempikowej twarzy", czyli "ozempic face". Lekarze określają tak wygląd po leku - zapadnięte policzki, podkrążone oczy i "zwisający" nadmiar skóry. Fani są przerażeni wyglądem ukochanych gwiazd. Jessica Simpson przeszła drastyczną metamorfozę, również Scott Disick, ex Kourtney Kardashian, wygląda dość przerażająco...

Ekspertka bije na alarm

"Twarz jak zombie? Pozapadane poliki? Nadmiernie wysmuklona twarz? To opis tak zwanego "ozempic face". Wiele holywoodzkich gwiazd mówiło otwarcie o przyjmowaniu leku w celu utraty wagi, ale podejrzewam, że wiele z nich nie zdawało sobie sprawy z tego, że tkankę tłuszczową tracimy nie tylko w miejscach gdzie tego chcemy, ale również na twarzy... mamy poduszki tłuszczowe i one również mogą zmniejszyć swoją objętość" - przestrzega swoim Instagramie ekspertka od medycyny estetycznej - Kinga Lawendowska.

"Genialny sposób na utratę wagi - bez ćwiczeń i diety? A co to za sposób? Przyjmowanie Ozempic-u... Dobra, ale na poważnie: jest dość głośno o "genialnej" metodzie na schudnięcie, z której korzysta wiele gwiazd Hollywood. Oczywiście jest to lek na receptę, więc przepisuje go lekarz. Jego główne działanie polega na zmniejszeniu glukozy we krwi. Semaglutydy wskazują również na działanie, które ma polegać na zmniejszeniu apetytu. To lek przepisywany osobom które mają problem z gospodarką cukrową. Osoby zdrowe nie powinny przyjmować tego leku! Ponadto nagłe zainteresowanie sprawiło, że zaczęło brakować leku w aptekach. Przez to osoby które chorują na cukrzycę typu drugiego mają problem..." - przekonuje Lawendowska w innym filmiku na swoim profilu.

