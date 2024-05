Te gwiazdy poprawiają urodę. Ekspertka nie zostawia wątpliwości

Festiwal Filmowy w Cannes zgromadził istną śmietankę towarzyską. Większość gwiazd i celebrytów, którzy pojawili się na tym wydarzeniu, chętnie korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. W sieci na ten temat wypowiedziała się Kinga Lewandowska, która jest założycielką i prezeską Lavenda Clinic.

Gwiazdy, które korzystają z zabiegów medycyny estetycznej

Na pierwszy ogień poszła Jennifer Lopez. Kosmetolożka zauważyła, że gwiazda wygląda rewelacyjnie na swój wiek.

"Jennifer Lopez jest to jedna z lepiej prowadzonych pod kątem estetycznym gwiazda. Pobiedzilibyście, że ma 54-lata? W tym wieku mamy najczęściej problem z opadającymi polikami, a to się dzieje przez to, że z wiekiem obkurczają nam się poduszki tłuszczowe. [...] Z pewnością zabiegowiec Jennifer Lopez dba bardzo o kondycję jej skóry, ponieważ widzimy znaczną gęstość skóry - uzyskamy to dzięki radiofrekwencji mikroigłowej czy laser frakcyjny" - powiedziała kobieta na instagramie.

Ekspertka wyjawiła również, że Lopez pod oczami najpewniej ma zastosowaną toksyną botulinową, która spłyca zmarszczki.

"To jest za sprawą toksyny botulinowej" - dodała.

Demi Moore poprawia urodę

W filmie Lewandowska skupiła się także na Demi Moore. Według niej aktorka spłyciła zmarszczki na czole oraz pozbyła się kurzych łapek.

"Kilka lat temu było bardzo głośno o zmianach w okolicach twarzy Demi i faktycznie nie było to pozytywnie komentowane, ale nastąpiła jakaś zmiana. Z pewnością czoło oraz okolica oka była poddana zabiegowi z użyciem toksyny botulinowej, bo jest znacznie gładsze czoło i nie ma kurzych łapek" - mówiła na nagraniu Kinga Lewandowska.

W dalszej części nagrania kobieta przyznała, że aktorka mogła mieć wykonany lifting.

"Demi najprawdopodobniej miała wykonany lifting twarzy. Na policzkach też nie widzimy żadnych zgięć czy zmarszczek. Skóra jest w miarę napięta. Przy skrawku ucha skóra jest mocno naciągnięta" - powiedziała Kinga.

Czy Selena Gomez poddała się zabiegom medycyny estetycznej?

Ekspertka wyznała, że według niej Selena Gomez nie miała wykonywanych zabiegów medycyny estetycznej. Wokalistka jest ponoć w pełni naturalną pięknością.

"Selena to jest książkowy przykład baby face, czyli tak zwana dziecięca twarz. Taka twarz, która zachowuje młodość. W takim przypadku nie zaleca się wykonania zabiegów z użyciem kwasu hialuronowego usieciowanego, który powoduje zwiększenie objętości. [...] Selena choruje na toczeń to choroba autoimmunologiczna i jest przeciwwskazaniem do wykonania zabiegów z użyciem kwasu hialuronowego. Śmiem więc twierdzić, że zabiegi z zakresu medycyny estetycznej nie były konieczne" - mówiła Lewandowska.

Eva Longoria poprawia urodę regularnie

Kina Lewandowska w swoich mediach społecznościowych poruszyła też temat Evy Longorii. Okazuje się, że aktorka poddała się paru zabiegom z zakresu medycyny estetycznej.

"Eva Longoria również mnie zachwyciła tak samo jak Jennifer Lopez swoim naturalnym lookiem. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej nie są po to, aby nimi, żeby nimi emanować. To polega na tym, aby nikt nie wiedział, że coś było wykonywane i tak jest również w tym przypadku. U Evy Longorii jest to zrobione ze smakiem. Możemy zauważyć, że są tu uwydatnione policzki, ale nie są one przepełnione. Z pewnością był tam podany kwas hialuronowy usieciowany, ale nie w celu zmiany rysów twarzy, tylko dla zrobienia tak zwanego stelaża. Czoło i okolice oka - tu również nie ma zmarszczek. Tu był też wykonywany botoks. Warto wspomnieć, że uszy przylegają mocno do czaszki, to może być efektem plastyki uszu" - powiedziała kobieta.

