Ania Derbiszewska pokazała twarz miesięcznego synka. Nic nie zasłaniała. Fani rozpływają się w zachwytach. Piękne zdjęcia

Ania Derbiszewska z show "Rolnik szuka żony" wrzuciła do sieci efekty przepięknej sesji zdjęciowej z jej miesięcznym synkiem Darkiem. Rolniczka nie zdecydowała się wzorem innych celebrytek zasłonić twarzy maluszka. Przeciwnie pochwaliła się swoim szczęściem w całej okazałości. Chłopczyk jest śliczny, a fani rozrywają się w zachwytach. I jedyne, co do czego nie są zgodni to fakt, czy maleństwo jest bardziej podobne do mamy, czy do taty.