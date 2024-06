Różowe ubranka dla chłopca? Uczestniczka "Rolnika" tłumaczy się przed fanami

Anna i Jakub znaleźli miłość w programie "Rolnik szuka żony"

Ania Derbiszewska (36 l.) i Jakub Manikowski (30 l.) to uczestnicy dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony", którym udało się zbudować zgodny związek. Choć wiele osób wątpiło w ich uczucia i we wszystkim doszukiwało się spisku i drugiego dna, to zakochani pokazali, że miłość pokona wszelkie trudności. Krótko po zakończeniu programu poinformowali o zaręczynach oraz o tym, że oczekują dziecka.

Jakub ma już trójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa. Miał zaledwie 19 lat, gdy po raz pierwszy został ojcem. Dość szybko na świecie pojawiły się kolejne dwie pociechy mężczyzny. Małżeństwo nie przetrwało i kilka lat temu doszło do rozwodu. Niedawno była żona Kuby przyznała, że razem z byłym mężem byli po prostu bardzo młodzi: "Miałam tylko 18 lat, kiedy zostałam mamą po raz pierwszy. Miałam 23 lata, kiedy wzięłam ślub i niewiele więcej, kiedy się rozwiodłam"

W połowie maja za pośrednictwem mediów społecznościowych "Rolnika" Ania i Kuba przekazali, że na świecie pojawiła się ich syn. "Przedstawiamy Wam Dariusza. Synka Anny Derbiszewskiej i Jakuba Manikowskiego z 10. edycji! Gratulujemy z całego serca i życzymy duuuużo zdrówka!" - napisano pod zdjęciem maluszka.

"Rolnik szuka żony": Różowy kolor ubranek wywołał burzę w sieci

Od tamtej pory rolniczka chętnie dzieli się w sieci swoimi przemyśleniami odnośnie do macierzyństwa czy wspólnymi chwilami z synkiem. Jedna z jej relacji wzbudziła szczególne zainteresowanie internautów. Wszystko przez... różowy kocyk. Część jej obserwatorów oburzył ten wybór koloru, który dla wielu "zarezerwowany" jest jedynie dla dziewczynek.

Anna postanowiła odnieść się do tych komentarzy: "Moi drodzy, dostaję od Was mnóstwo zapytań, dlaczego ja synka ubieram w kolor różowy. Dlaczego różowy becik? Otóż słuchajcie, odpowiedź jest banalnie prosta, ponieważ Dareczek oprócz nowych rzeczy, które my mu kupujemy, lub które dostaje od znajomych czy rodziny, dostaje także dużo rzeczy po swoich kuzynach, kuzynkach, którzy już wyrośli z tych ubranek, tych rekwizytów. No ja nie widzę w tym nic złego. Toż to cały sekret tego koloru różowego" - wytłumaczyła.

"Rolnik szuka żony": Koszmarna awantura o syna Ani i Jakuba! To zdjęcia Darka wywołało burzę

