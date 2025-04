"Taniec z Gwiazdami" to nie tylko emocje, widowiskowe choreografie i rywalizacja o Kryształową Kulę, ale także ogromna machina medialna, która przynosi Polsatowi imponujące zyski. Władze stacji doskonale wiedzą, że sukces programu zależy nie tylko od doboru celebrytów, ale także od tego, kto ich prowadzi przez taneczny świat. I tu właśnie wchodzi Agnieszka Kaczorowska, która - jak zdradzają informatorzy Pudelka - ma stać się istotną postacią w nadchodzącej edycji.

Agnieszka Kaczorowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych tancerek w "Tańcu z Gwiazdami". Choć w ostatnich latach nie była obecna w show, to gdy w tej edycji pojawia się na parkiecie, zagwarantowała niekwestionowany wzrost oglądalności. Jej talent taneczny oraz medialność przekładają się nie tylko na sukcesy taneczne jej podopiecznych, ale również na realne wyniki finansowe programu.

Według informacji, które uzyskali dziennikarze Pudelka od osób pracujących przy produkcji, Polsat ma bardzo poważnie plany wobec Agnieszki Kaczorowskiej.

Już szukają kogoś dla Kaczorowskiej, bez której nie wyobrażają sobie jesieni. Są w stacji z niej bardzo zadowoleni. Ona przynosi publikacje, ma osobowość i świetnie wydobywa na parkiecie z partnera emocje. Poza tym, co by nie mówić, to dobrze trenuje swoich podopiecznych - mówi dziennikarzom Pudelka osoba z Polsatu.