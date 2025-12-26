Kraków: Pijany kierowca rozbił zabytkowy kościół w Wigilię. Miał 1,7 promila!

Do wypadku doszło nad ranem kilkaset metrów od Rynku Głównego. To ścisłe centrum miasta, by tu wjechać trzeba posiadać zezwolenie. Kościół Świętego Krzyża znajduje się na Placu Św. Ducha obok Teatru Słowackiego. Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że jadący od strony centrum 24–latek wypadł z drogi na zakręcie i z impetem wjechał w ogrodzenie zabytkowego kościoła. Zawisł na nim. – To szczęście, że nikt nie szedł akurat tą alejką prowadzącą do kościoła; w ciągu dnia zawsze znajduje się na niej wiele osób. Po sąsiedzku jest szkoła podstawowa – powiedziała Anna Jaś (43 l.). Okazało się, że młody Ukrainiec siedzący za kierownicą był kompletnie pijany. Miał 1,7 promila. Teraz zajmie się nim prokurator. Mężczyźnie na razie zatrzymano prawo jazdy, wystawiono wezwanie do stawiennictwa w komisariacie policji, a volkswagen, którym zniszczył kościół został odholowany na policyjny parking. Prokuratura wszczęłą sprawę pod kontem zniszczenia zabytku.

