Kopczyński i Markowska uchodzili za jedną z najbardziej dobranych par show-biznesu. Ich relacja zakończyła się jednak w 2022 roku, kiedy podjęli decyzję o rozstaniu. W kolejnych miesiącach aktor był widywany z tajemniczą blondynką, która już wkrótce okazała się jego nową miłością - Agnieszką Kustosz. Związek rozwijał się błyskawicznie: zaręczyny i ślub nastąpiły niemal w ekspresowym tempie, a zakochani już zdążyli pojawić się na salonach jako świeżo upieczeni małżonkowie.

Kopczyński NIE MÓGŁ DŁUŻEJ czekać. To dlatego wziął ekspresowy ślub z nową ukochaną!

W pierwszym wspólnym wywiadzie dla serwisu Plejada, Jacek Kopczyński wyjaśnił powody szybkiego ślubu. Kopczyński podkreślił, że wcześniejsze doświadczenia, w tym rozwód w młodości, nauczyły go doceniać prawdziwe uczucie i świadomie podejmować decyzje serca. Wspominał także o pięknych chwilach z wesela.

Postanowiliśmy pójść za ciosem, ile można być narzeczonym? Byłem narzeczonym przez ostatnich 16 lat, więc stwierdziłem, że teraz już nie będę. Trzeba pójść dalej, postawić kropkę nad i. Fajnie mieć żonę (...) Dla mnie cały ten czas był wzruszający. To było coś pięknego. Kiedyś byłem żonaty, byłem po rozwodzie i to przeżywałem. Tylko wtedy miałem 28 lat. To zupełnie inaczej wyglądało. Było 150 osób, duża pompa itd. Natomiast teraz to był świadomy wybór, potrzeba serca (...) Znowu zaczynam coś budować, bo od rozstania z Patrycją minęły już trzy lata i miałem moment, że nic się w moim życiu nie dzieje, że przelatuje mi to przez palce. Odkąd poznałem Agnieszkę, to zaczynam myśleć, że znowu mogę coś zbudować. Mimo moich 54 lat jeszcze mogę coś zbudować - powiedział artysta.

Nie zabrakło również refleksji nad nowym etapem życia. Kopczyński zdradził też, że nie wyklucza ojcostwa w przyszłości.

Kto wie, może powiększać? Nie wiadomo. Mam paru starszych kolegów, którzy nie powiedzieli ostatniego słowa - mówił Kopczyński w "Plejadzie".

Agnieszka Kustosz również podgrzała atmosferę wywiadu. Kobieta rzuciła sugestywnie, wzbudzając jeszcze większe zainteresowanie mediów oraz fanów.

Przy kolejnym wywiadzie już może będziemy w trójkę - wyznała kobieta.

