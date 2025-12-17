Kulisy ślubu Jacka Kopczyńskiego. Panna młoda nagle zachorowała. Wiemy, kto ją uratował

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2025-12-17 4:25

Gwiazdor "M jak miłość" znów jest szczęśliwy. Jacek Kopczyński (54 l.), którzy przez 16 lat był związany z Patrycją Markowska (45 l.), z którą doczekał się dorosłego już dziś syna, stanął na ślubnym kobiercu. Jego nową wybranką jest Agnieszka Kustosz, dziś już Kopczyńska. Niestety, ich ślub odbył się cieniu tragedii. Dzień przed ceremonią zmarł ukochany tata aktora...

"Dziękuję za twoją miłość, za twoją wyrozumiałość, opiekę i mądrość. Dziękuję za 43 lata ojcostwa, żegnaj tato" - napisał Jacek Kopczyński w miniony weekend na swoim Facebooku. W czasie, kiedy napływała do niego fala kondolencji, napływała też fala miłości i szczęścia. Dzień później stanął na ślubnym kobiercu ze swoją ukochaną Agnieszką. W przeciwieństwie do poprzedniej wybranki aktora, wokalistki Patrycji Markowskiej, ta trzyma się z dala od mediów. Na co dzień jest szkoleniowcem w zakresie BHP. 

Ale sam ślub był gwiazdorski. I to jak! Świadkową była aktorka Joanna Kurowska (61 l.), matka chrzestna ich związku. Od początku wspierała nową miłość swojego przyjaciela.

Lubię, jak się ludzie kochają, a jak do tego się żenią to serce moje się raduje! (...) Pan młody oświadczył się pięknej pannie młodej w moim domu, pod moim starym dębem. Z tego wnoszę, że mam dobrą rękę i przyjmuję zamówienia, biorąc 5 tysięcy bez VAT-u

- zażartowała w swoim stylu aktorka, publikując w sieci pierwsze zdjęcie z ceremonii. Drugim świadkiem był aktor i prezenter Łukasz Nowicki (52 l.).

Kurowska ujawniła też, że tuż przed ślubem wybranka Kopczyńskiego zachorowała. Uratowała ją popularna internistka i specjalistka w odmładzaniu i odchudzaniu - doktor Barbara Jerschina

Doktor Barbara Jerschina zadbała o pannę młodą i postawiła ją na nogi z grypy, a mnie jak zwykle uczyniła "piękną", jak to tylko ona potrafi. Basieńko, dziękujemy

- napisała Joanna Kurowska. 

