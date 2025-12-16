W takim wydaniu Igi Świątek jeszcze nie widzieliśmy. Makijaż, buty na obcasie, odsłonięty brzuch i fryzura jak na bal

Iga Świątek zaskoczyła wszystkich nowym wizerunkiem podczas spotkania ze stypendystami swojej fundacji.

Tenisistka zaprezentowała się w niecodziennej stylizacji: makijażu, butach na obcasie i modnym golfie, odsłaniającym płaski brzuch.

Spotkanie było dla Igi szczególnie ważne, co podkreślała w mediach społecznościowych.

Chcesz zobaczyć, jak Iga Świątek wyglądała w tym zjawiskowym wydaniu? Zajrzyj do galerii!

Iga Świątek w nowym wydaniu. Buty na obcasie, makijaż i odkryty brzuch

Iga Świątek po zakończeniu sezonu ma czas na inne aktywności. Najpierw wybrała się na wakacje na Mauritius, gdzie korzystała m.in. z uroku tamtejszych plaż, a potem na konferencję dotyczącą dbania o higienę jamy ustnej, gdzie towarzyszyła jej siostra - Agata Świątek, która jest lekarzem dentystą. Na wspomnianym evencie nasza najlepsza tenisistka miała na sobie rozpiętą bluzkę, a zgromadzonym na sali oczy wyszły z orbit. Teraz Iga Świątek pojawiła się na kolejnej konferencji w zupełnie innej stylizacji. W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy. Wiceliderka rankingu WTA miała na sobie subtelny makijaż, modny błyszczący golf, który odkrywał ramiona, czarne jeansy i buty na obcasie. Do tego doszła fryzura starannie przygotowana niczym na bal. Na niektórych zdjęciach widać też nieco odkryty płaski brzuch zawodniczki. Całość robiła fenomenalnie wrażenie. Iga Świątek wyglądała wprost obłędnie.

Iga Świątek podekscytowana spotkaniem ze stypendystami

Dla naszej zawodniczki konferencja ta miała szczególne znaczenie. Iga Świątek od rana nie mogła się doczekać tego spotkania. W mediach społecznościowych mogliśmy nawet obejrzeć, jak nasza narodowa duma dzwoni do laureatki I. edycji programu stypendialnego jej fundacji. A to był tylko przedsmak.

Tak Iga Świątek wyglądała w wieku 15 lat. Wzięła udział w specjalnej sesji. Odkopaliśmy zdjęcia z archiwum!

Czekałam na ten dzień. Spotykamy się dziś z pierwszymi stypendystami mojej Fundacji

- informowała na Instagramie podekscytowana tenisistka. Wśród osób, które pojawiły się na wydarzeniu nie mogło zabraknąć Darii Abramowicz, psycholożki Igi i jej dobrego ducha. Zdjęcia z konferencji, na której Iga Świątek wyglądała zjawiskowo, prezentujemy w naszej galerii. Tenisistka pokazała się z zupełnie innej strony niż na korcie.

Galeria: Obłędna Iga Świątek na konferencji ze stypendystami