Śliczna polska siatkarka w efektownej sesji! Te zdjęcia Pauliny Damaske powalają

Paulina Damaske ma za sobą naprawdę udany rok. Najpierw z drużyną PGE Grot Budowlani Łódź zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski, a następnie z przytupem weszła do reprezentacji Polski. W minionym sezonie była objawieniem kadry prowadzonej przez Stefano Lavariniego. 24-letnia przyjmująca odegrała sporą rolę m.in. w Lidze Narodów, którą Polki zakończyły z brązowym medalem. W trakcie mistrzostw świata Damaske była wręcz najjaśniejszym punktem drużyny zatrzymanej w ćwierćfinale przez późniejsze mistrzynie z Włoch. Później wróciła do klubu z Łodzi, z którym celuje tym razem w złoto.

Była bohaterką polskich siatkarek. Ciarki przechodzą, co zrobiła Paulina Damaske! Piękny gest

Paulina Damaske w efektownej sesji Budowlanych Łódź

Po 10 meczach siatkarki Budowlanych zajmują trzecie miejsce w tabeli Tauron Ligi ze stratą czterech punktów do liderek z Rzeszowa. Mają ich tyle samo co wicelider - UNI Opole. Kibice z Łodzi mają więc prawo wierzyć, że to będzie ten sezon. Na razie mogą jednak sprawić sobie miły prezent na początek nowego roku. Siatkarki Budowlanych, z Damaske na czele, jak co roku wzięły udział w specjalnej sesji zdjęciowej do kalendarza na nowy rok. Pierwsze efekty widać w mediach społecznościowych!

24-latka pochwaliła się efektownym zdjęciem. Siatkarski strój tym razem zastąpiła letnia kreacja w spódniczce z odsłoniętym brzuchem. Taki strój idealnie podkreślił wysportowaną sylwetkę Damaske! "Paulinka aż mi słów zabrakło! Cudowna" - skomentowała jej koleżanka z reprezentacji, Dominika Pierzchała. Zachwytów w komentarzach było zresztą zdecydowanie więcej, ale trudno się im dziwić.

Nie możemy się już doczekać aż zobaczymy efekty całej sesji. Kalendarz 2026 z siatkarkami Budowlanych można kupować od 14 grudnia. Jego koszt to 80 zł lub 100 zł w sprzedaży wysyłkowej na terenie Polski.