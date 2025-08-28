Bohaterka reprezentacji Polski siatkarek zachwyca też poza parkietem. Oto piękna Paulina Damaske

Polska siatkarka, Paulina Damaske, zdobywa uznanie nie tylko na boisku

Paulina Damaske szybko skradła serca polskich kibiców i stała się ważną postacią reprezentacji Polski siatkarek. Już w Lidze Narodów imponowała formą, a zwłaszcza w ćwierćfinale z Chinami bezdyskusyjnie była bohaterką. Mocno przyczyniła się do brązowego medalu Polek i chyba nikt nie wyobrażał sobie bez niej kadry na mistrzostwa świata. Stefano Lavarini był tego samego zdania i zabrał 24-latkę jako jedną z czterech przyjmujących na MŚ w Tajlandii. I już w fazie grupowej Damaske odpłaciła mu się za zaufanie.

Polki po nadspodziewanie trudnych meczach z niżej notowanymi Wietnamem i Kenią (wygrane po 3:1) grały w ostatniej kolejce o zwycięstwo w grupie z Niemkami. Przez ponad trzy sety szło im jak po grudzie, a w czwartej partii były już w naprawdę trudnej sytuacji. Wtedy Lavarini sięgnął po Damaske, która zmieniła Martynę Czyrniańską, i ta pomogła koleżankom odmienić losy meczu! Biało-Czerwone przegrywały już 1:2 i 20:23, ale także za sprawą rezerwowej przyjmującej zdołały wyszarpać czwartego seta, a następnie tie-breaka.

Dzięki wygranej z Niemcami to Polska wygrała grupę G na MŚ i uniknęła starcia z wielkimi Włoszkami już w 1/8 finału. Polki zagrają o ćwierćfinał z Belgią, a dopiero w nim mogą trafić na aktualne mistrzynie olimpijskie i triumfatorki dwóch ostatnich edycji Ligi Narodów, które nie przegrały od 32 meczów. Najpierw Włoszki muszą jednak ograć Niemki, a siatkarki Stefano Lavariniego dopiąć swego z Belgijkami. Być może znowu kluczową rolę odegra właśnie Damaske, która staje się ulubienicą kibiców.

Niektórzy porównują ją nawet do Katarzyny Skowrońskiej! Nie tylko za sprawą umiejętności, lecz także podobnej urody. Zdjęcia pięknej 24-latki zdobywają w mediach społecznościowych tysiące polubień, a jej profil na Instagramie śledzi blisko 30 tysięcy użytkowników. To połowa tego, czym może pochwalić się wspomniana Skowrońska, ale nie mamy wątpliwości, że udane występy siatkarek i Damaske na MŚ przyczynią się do zwiększenia tej liczby. Zdjęcia pięknej siatkarki znajdziesz w powyższej galerii.

