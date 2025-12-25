Iga Świątek zachwyciła na imprezie w Chinach! Zjawiskowa kreacja! [ZDJĘCIA]

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2025-12-25 15:27

Iga Świątek jest już w Chinach, gdzie zagra w pokazowym turnieju World Tennis Continental Cup. Polska gwiazda pojawiła się w Shenzen w pierwszy dzień świąt i od razu wzięła udział w uroczystej świątecznej kolacji. Mistrzyni Wimbledonu zachwyciła w czarnej kreacji z prześwitami. Zobaczcie zdjęcia.

Iga Świątek jest już w Shenzhen, gdzie rusza pokazowy turniej World Tennis Continental Cup. Polska mistrzyni Wimbledonu już w Wigilię wyruszyła do Chin i tam spędzi święta. Po przywitaniu na lotnisku wiceliderka rankingu trenowała już na miejscowych kortach, a potem pojawiła się na uroczystej kolacji. Iga Świątek zachwyciła w czarnej bluzce z prześwitami, do której założyła czarne spodnie i buty na krótkim obcasie. Poniżej zdjęcia Igi Świątek z imprezy, które opublikowano w chińskiej aplikacji Rednote.

Iga Świątek w pokazowym turnieju w Shenzhen będzie członkinią Drużyny Europy, która w dniach 26-28 grudnia zmierzy się w Shenzhen z Drużyną Świata. W obu zespołach wystąpi po dwóch mężczyzn i po dwie kobiety. Igę Świątek czeka między innymi hitowy pojedynek z Kazaszką Jeleną Rybakiną. I to już na samym początku rywalizacji, 26 grudnia.

Iga Świątek w Chinach jest bardzo popularna. Dlatego organizatorzy imprezy już od wielu miesięcy chwalili się, że polska gwiazda wystąpi w ich pokazowym turnieju. W mediach społecznościowych bardzo poetycko opisali naszą mistrzynię.

Iga Świątek dostała niesamowity prezent na święta! Co za niespodzianka!

"Sześć tytułów wielkoszlemowych. 25 triumfów w tourze. 125 tygodni na szczycie świata. Jednak to, co ją definiuje, to nie liczby, to rytm. Ta cisza i skupienie przed kolejnym wygrywającym uderzeniem. Do tego jej ciągle rosnąca kolekcja ręczników" - napisali Chińczycy, nawiązując dowcipnie do ręczników, które Iga zbierała dla rodziny i znajomych w czasie Wimbledonu. "Iga Świątek dołącza do Drużyny Europy, przynosząc do Shenzhen niezrównane skupienie, wybuchowe uderzenia i determinację mistrzyni. Zawodniczka, który wywiera presję punkt po punkcie" - rozpływają się w zachwytach Azjaci.

Iga Świątek w Shenzhen
54 zdjęcia

Iga Świątek promując turniej w Shenzhen, nie kryła entuzjazmu, że zagra w tym mieście.

- Chińscy kibice są niesamowici! Kiedy grałam w tym kraju, na każdym kroku czułam ich niesamowite wsparcie. Dlatego cieszę się, że będę mogła tam wrócić i znów to poczuć. To wspaniała sprawa, że zawodniczki z WTA stworzą jeden zespół z zawodnikami z ATP. Szykuje się fajna zabawa, a jako Europa na pewno stworzymy zgrany zespół - stwierdziła Iga Świątek.

Koleżanką naszej gwiazdy w drużynie będzie Szwajcarka Belinda Bencic. - Bardzo lubię Belindę. Grałyśmy ze sobą dużo ciężkich meczów. Dlatego dobrze, że tym razem będę ją miała po swojej stronie - uśmiechała się Polka.

Tyle Iga Świątek zarabia na reklamach! Ujawniono całą listę, zaskakujące dane!

Jej kolegami w Drużynie Europy będą Monakijczyk Valentin Vacherot i Włoch Fabio Cobolli, który w czasie Wimbledonu żartował ze słynnego makaronu z truskawkami, którym Polka zbulwersowała mieszkańców Italii. Będzie okazja przedyskutować kulinarne preferencje.

A propos kuchni... Iga Świątek przed podróżą do Shenzhen nie ukrywała, że już nie może się doczekać chińskiego jedzenia.

- W Shenzhen nigdy nie byłam. Dlatego okazja, żeby zwiedzić nowe miasto, to wspaniała sprawa. Na pewno będę chciała zjeść dobre chińskie jedzenie i poznać jeszcze lepiej tamtejszą kulturę. Czasami próbuję chińskiej kuchni, ale myślę, że ta, którą mamy w Europie czy USA, nie jest taka sama jak w Chinach. Dlatego bardzo chcę spróbować tej oryginalnej. Szykuje się wspaniała impreza - stwierdziła Iga Świątek.

Kiedy gra Iga Świątek w WTCC w Chinach? Gdzie oglądać turniej?

Pokazowe rozgrywki World Tennis Continental Cup z udziałem Igi Świątek będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ SPORT 2. Poniżej plan rozgrywek. Godziny meczów według czasu polskiego.

Piątek, 26 grudnia:

  • godz. 10:00: ceremonia otwarcia
  • potem: Belinda Bencic - Xinyu Wang
  • potem ok. godz. 11.30: Iga Świątek - Jelena Rybakina

Sobota, 27 grudnia:

  • godz. 3:00: Flavio Cobolli - Zhizhen Zhang
  • potem ok. godz. 4.30: Iga Świątek - Xinyu Wang
  • godz. 10:00: Valentin Vacherot - Andriej Rublow
  • potem: Belinda Bencic/Flavio Cobolli - Xinyu Wang/Zhizhen Zhang

Niedziela, 28 grudnia:

  • godz. 3:00: Valentin Vacherot - Zhizhen Zhang
  • potem: Belinda Bencic - Jelena Rybakina
  • godz. 10:00: Andriej Rublow - Flavio Cobolli
  • potem ok. godz. 11.20: Iga Świątek/Valentin Vacherot - Jelena Rybakina/Andriej Rublow
QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek?
Pytanie 1 z 35
Trenerem Igi Świątek jest obecnie...
Włoski szef kuchni Daniele Noé dla SE komentuje makaron z truskawkami. Iga Świątek uwielbia to danie
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IGA ŚWIĄTEK