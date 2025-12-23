Iga Świątek dostała niesamowity prezent na święta! Co za niespodzianka!

Iga Świątek przygotowuje się do nowego sezonu, a organizatorzy Wimbledonu sprawili jej wyjątkową niespodziankę świąteczną.

Polska tenisistka otrzymała od Wimbledonu spersonalizowane ręczniki z dedykacją, nawiązujące do wcześniejszych żartów.

To już drugi prezent od Anglików w tym miesiącu. Co jeszcze kryje się za tymi podarunkami i dlaczego są tak ważne dla Igi?

Iga Świątek przebywa jeszcze w Polsce, przygotowując się do nowego sezonu, ale już wkrótce poleci do Chin. W drugi dzień świąt wiceliderka rankingu WTA rozpocznie walkę w pokazowym turnieju w Shenzhen, a na otwarcie rywalizacji zmierzy się z Jeleną Rybakiną! Zanim mistrzyni wyruszy w daleką podróż, poświętuje trochę w gronie najbliższych. O to, żeby Iga Świątek poczuła już atmosferę świąt, zadbali organizatorzy Wimbledonu, który nasza gwiazda wygrała latem w spektakularnym stylu.

Iga Świątek właśnie pochwaliła się na Instagramie z kibicami sympatycznym prezentem, jaki dostała od organizatorów Wimbledonu. Anglicy przysłali polskiej mistrzyni... wimbledońskie ręczniki. Oczywiście ze specjalną dedykacją dla tegorocznej triumfatorki. Umieścili na nich napis "I. Swiatek, Ladies Singles Champion 2025" czyli "I. Świątek, Mistrzyni w Singlu 2025". Iga w trakcie londyńskiego turnieju dała się poznać jako wielka fanka słynnych wimbledońskich ręczników. Po kolejnych wygranych meczach upychała do torby kolejne, aż w końcu przeprowadzający wywiad reporter zagadnął ją o to. Zmieszana Polka wyznała, że obiecała członkom rodziny i przyjaciołom, że przywiezie im z Wimbledonu te pamiątki. Potem często żartowano na ten temat po kolejnych meczach Igi Świątek. Teraz organizatorzy Wimbledonu nawiązali do tej sympatycznej historii, przysyłając mistrzyni kolejne ręczniki.

Iga Świątek w tym miesiącu została już po raz drugi obdarowana przez Wimbledon. Wcześniej, w okolicach Mikołajek, Anglicy przysłali jej piękny pamiątkowy album opisujący triumf raszynianki na londyńskiej trawie. Nie brakowało w nim efektownych zdjęć. - Dostałam ten niesamowity prezent od Wimbledonu. Pomoże mi zachować te wspomnienia. Jest dość ciężki. To z pewnością są najlepsze wspomnienia z 2025 roku - opisywała wtedy prezent Iga Świątek na opublikowanym na Instagramie nagraniu.

