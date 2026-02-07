Spotkanie Karola Nawrockiego w prestiżowym hotelu w Mediolanie. Wiemy, w jakim celu tam był! [WIDEO]

Karol Nawrocki i Radosław Piesiewicz spotkali się z Kirsty Coventry

Prezydent Polski i szef PKOl spotkali się z nią w prestiżowym hotelu w Mediolanie

Polska zaczyna walkę o organizację igrzysk olimpijskich?

Karol Nawrocki spotkał się z wpływową postacią MKOl

Zimowe Igrzyska w Mediolanie i Cortinie to nie tylko rywalizacja na śniegu i lodzie, ale również dyplomatyczne szachy w kuluarach. Polska delegacja, na czele z prezydentem Karolem Nawrockim i szefem PKOl Radosławem Piesiewiczem, wykorzystuje ten czas na intensywny lobbing. Właśnie doszło do spotkania, które może mieć kluczowe znaczenie dla marzeń o igrzyskach nad Wisłą.

Dziennikarz portalu Sport.pl, Dominik Wardzichowski, opublikował nagranie spod luksusowego, pięciogwiazdkowego hotelu The Westin Palace w Mediolanie. Na wideo widać, jak pod wejście podjeżdża limuzyna z polską delegacją.

Według informacji przekazanych przez dziennikarza, celem wizyty nie było spotkanie towarzyskie, lecz twarde rozmowy o przyszłości. – Karol Nawrocki i Radosław Piesiewicz właśnie podjechali do pięciogwiazdkowego hotelu The Westin Palace w Mediolanie na spotkanie z Kirsty Coventry. Polska na dobre zaczyna walkę o igrzyska olimpijskie – relacjonuje Wardzichowski.

Igrzyska Olimpijskie w Polsce? Walka rozpoczęta

Wybór rozmówczyni nie jest przypadkowy. Kirsty Coventry to nie tylko legenda światowego pływania i wielokrotna mistrzyni olimpijska, ale przede wszystkim niezwykle wpływowa postać w strukturach Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Często wymienia się ją w gronie osób decyzyjnych, a nawet jako potencjalną kandydatkę do najwyższych stanowisk w MKOl w przyszłości.

Wspólna wizyta prezydenta państwa i prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego pokazuje jedność i determinację władz w dążeniu do organizacji największej imprezy sportowej świata w Polsce (mówi się o latach 30. lub 40. XXI wieku). Mediolan stał się więc areną pierwszych tak poważnych zabiegów dyplomatycznych.

Spotkanie w The Westin Palace to dowód na to, że deklaracje o "walce o igrzyska" nie są tylko pustymi słowami, a konkretnym planem realizowanym przy okazji święta sportu we Włoszech.

