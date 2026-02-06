Ceremonia otwarcia IO 2026: Nagle wspomnieli Edytę Górniak! Kontrowersje po hymnie Włoch

Wielka burza w sieci po wykonaniu hymnu na ceremonii otwarcia IO w Mediolanie

Kibice mieli najgorsze wspomnienia sprzed ponad 20 lat, gdy hymn Polski wykonywała Edyta Górniak

Miał być podniosły moment i dumne odśpiewanie "Fratelli d'Italia", a skończyło się konsternacją i lawiną memów. Laura Pausini, która uświetniła ceremonię otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026, zaprezentowała interpretację hymnu, która polskim kibicom natychmiast przywiodła na myśl najgorsze wspomnienia sportowe.

Włoski hymn słynie ze swojej werwy, tempa i energii. To melodia, którą fani sportu na całym świecie kojarzą z sukcesami Ferrari czy piłkarskiej "Squadra Azzurra". Jest dynamiczna, radosna i zagrzewająca do walki. Jednak podczas piątkowej ceremonii na San Siro organizatorzy postawili na artystyczną, zwolnioną wersję w wykonaniu diwy włoskiej piosenki.

Otwarcie Igrzysk Olimpijskich: Hymn Włoch jak na mundialu 2002?

Reakcja w sieci była błyskawiczna. Widzowie, przyzwyczajeni do marszowego tempa hymnu, nie zostawili na aranżacji suchej nitki. W Polsce skojarzenie było tylko jedno – występ Edyty Górniak przed meczem z Koreą Południową na mundialu w 2002 roku.

– Ale Laura Pausini zrobiła z hymnem to samo, co Edyta Górniak z naszym w Busan w 2002 – zauważają internauci na platformie X.

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich na żywo! Na San Siro prezydent Nawrocki i Mariah Carey

Komentujący bezlitośnie punktują, że zamiast sportowego święta, moment ten przypominał stypę. – Edyta Górniak ma konkurentkę w kwestii najbardziej zepsutego hymnu państwowego. Ich hymn jest taki pozytywny, a na ceremonii brzmiał jak marsz pogrzebowy – czytamy w komentarzach.

Włosi znowu przedobrzyli? Polscy kibice wspominają mundial

Internauci żartują, że Włosi, podobnie jak Polacy przed laty, padli ofiarą "przedobrzenia" w artystycznej wizji. Zamiast postawić na prostotę i siłę chóralnego śpiewu, wybrano wariant, który zabił ducha utworu.

– Fratelli d'Italia to coś, co kibice sportu na całym świecie znają i uwielbiają (...). Ale raz na 20 lat Włosi organizują zimowe igrzyska olimpijskie i wtedy muszą wymyślić coś w stylu Edyty Górniak w Korei – podsumowują z przekąsem fani.

Laura Pausini sings the Italian National Anthem at the 2026 Winter Olympics Opening Ceremony in San SiroThis powerful anthem MUST be sung this upcoming summer in North America, there’s no other choice💙🇮🇹 pic.twitter.com/QMWmziazzR— AzzurriXtra🇮🇹 (@XtraAzzurri) February 6, 2026