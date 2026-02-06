Ceremonia otwarcia IO: Burza po występie Mariah Carey. Internauci grzmią! Gorzkie słowa

Mateusz Sobiecki
2026-02-06 20:39

Miało być wielkie show, a wyszła wielka klapa? Występ Mariah Carey podczas ceremonii otwarcia igrzysk w Mediolanie wywołał lawinę negatywnych komentarzy. Internauci nie mają litości dla amerykańskiej divy, zarzucając jej nie tylko fatalny playback, ale i "zmasakrowanie" języka włoskiego.

Mariah Carey

i

Autor: X/ X (Twitter) Mariah Carey
Otwarcie IO: Burza po występie Mariah Carey

To miał być jeden z najbardziej podniosłych momentów ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. Obecność Mariah Carey na scenie legendarnego San Siro zapowiadano jako wielkie wydarzenie artystyczne. Niestety, zamiast zachwytów, w mediach społecznościowych wylała się fala hejtu. Widzowie zarzucają gwieździe fuszerkę, playback i fatalną formę.

Chwilę po tym, jak amerykańska piosenkarka zeszła ze sceny, platforma X (dawniej Twitter) zapłonęła od krytycznych wpisów. Internauci, którzy śledzili transmisję na całym świecie, błyskawicznie wychwycili mankamenty występu.

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich na żywo! Na San Siro prezydent Nawrocki i Mariah Carey

Mariah Carey śpiewała z playbacku?

Najpoważniejszy zarzut dotyczy autentyczności wykonania. Wielu komentujących jest przekonanych, że Carey nie śpiewała na żywo, a co gorsza – robiła to nieudolnie.

– "Ona śpiewała z playbacku" – piszą rozgoryczeni fani. Pojawiły się nawet teorie spiskowe dotyczące samej ścieżki dźwiękowej. – "Czy to był w ogóle jej własny głos, do którego ruszała ustami?" – pytają internauci, sugerując, że wokal brzmiał nienaturalnie i nie pasował do obecnych możliwości piosenkarki.

Krytyka nie ominęła również prezencji scenicznej oraz prób wokalnych w języku gospodarzy igrzysk. Mariah Carey, która próbowała oddać hołd włoskiej kulturze, zdaniem wielu komentatorów wypadła karykaturalnie.

– "To było straszne! Zmasakrowała język i wyglądała na sztywną" – czytamy w jednym z popularnych wpisów. Widzowie zwracali uwagę na brak emocji i statyczność gwiazdy, która kontrastowała z dynamicznym show przygotowanym przez organizatorów.

