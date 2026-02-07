Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 rozpoczęły się w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Gwiazdy sportu, takie jak Jutta Leerdam, Mikaela Shiffrin i Dorothea Wierer, przygotowują się do rywalizacji.

Polska liczy na medale, szczególnie w short tracku z Natalią Maliszewską na czele.

Dowiedz się więcej o kluczowych sportowcach i ich szansach na medale w tych rekordowych igrzyskach.

W Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczęły się Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026, które potrwają od 6 do 22 lutego 2026 roku. Sportowcy rywalizować będą na 14 obiektach rozlokowanych na obszarze 22 tysięcy kilometrów kwadratowych, co czyni te igrzyska najbardziej rozległymi w historii. Ceremonia otwarcia odbyła się na stadionie San Siro w Mediolanie, a zamknięcia zaplanowano w amfitearze Arena di Verona.

Ta miłość topi lód! Kaja Ziomek-Nogal ma wyjątkowe wsparcie

Jutta Leerdam (Holandia)

Nazywana "najpiękniejszą łyżwiarką świata", Holenderka Jutta Leerdam (29 l.) jest wicemistrzynią olimpijską z Pekinu na dystansie 1000 metrów i we Włoszech celuje w złoto. Leerdam, która jest także ikoną stylu i gwiazdą mediów społecznościowych, wzbudziła kontrowersje przed igrzyskami, przylatując do Włoch prywatnym odrzutowcem.

Historyczny medal dla Polski na igrzyskach? Aleksandra Król-Walas zdradza swój cel

Natalia Maliszewska (Polska)

Polska nadzieja medalowa w short tracku, Natalia Maliszewska (31 l.), po raz trzeci reprezentuje Polskę na igrzyskach. Maliszewska, wicemistrzyni świata na 500 metrów i mistrzyni Europy na tym samym dystansie, liczy na sukces w swojej koronnej konkurencji. W Pekinie w 2022 roku straciła szansę na medal z powodu zawirowań związanych z testami na COVID-19.

Władimir Semirunnij o celu na igrzyskach olimpijskich. Niesamowita historia polskiego łyżwiarza

Mikaela Shiffrin (USA)

Amerykańska narciarka alpejska Mikaela Shiffrin (31 l.) to multimedalistka, zwyciężczyni 108 konkursów Pucharu Świata, dwukrotna złota medalistka olimpijska i sześciokrotna mistrzyni świata. Po powrocie do formy po kontuzji i przezwyciężeniu objawów PTSD, Shiffrin skupia się na slalomie, gigancie i kombinacji drużynowej.

Polskie szanse na medale na igrzyskach olimpijskich. Wskazujemy, kto może być "czarnym koniem"

Dorothea Wierer (Włochy)

Włoska biathlonistka Dorothea Wierer (35 l.) to trzykrotna brązowa medalistka olimpijska i wielokrotna medalistka mistrzostw świata. Dwukrotna zdobywczyni Pucharu Świata zamierza kontynuować karierę do igrzysk w Mediolanie-Cortinie, które odbędą się niemal w jej rodzinnych stronach.

Gigantyczna kasa dla Snoop Dogga za igrzyska. On naprawdę w to zagrał

24

Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Sprawdź swoją wiedzę Pytanie 1 z 15 W którym roku Polacy zdobyli pierwszy medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich? 1924 1956 1972 Następne pytanie