Sukcesy Katarzyny Skowrońskiej, członkini słynnych „Złotek”, wspominają z rozrzewnieniem kibice siatkówki. „Skowronek” zachwycał nie tylko świetną grą na parkiecie, ale również –poza nim. Fani przez lata uważali ją za najpiękniejszą polską siatkarkę (a może nawet i sportsmenkę).

Paulina Damaske drogą Katarzyny Skowrońskiej? To bardzo możliwe!

Czy Paulina Damaske jej dorówna? Jest na to wielka szansa. Piękna siatkarka, urodzona 1 czerwca 2001 roku, od najmłodszych lat udowadniała swój niezwykły talent. Pasją do siatkówki zaraziła się prawdopodobnie od starszej siostry, Magdaleny, która również jest profesjonalną zawodniczką. Droga Pauliny na szczyt rozpoczęła się od sukcesów w kategoriach młodzieżowych. Już w 2015 i 2016 roku zdobywała złote medale Mistrzostw Polski Młodziczek, a jej dominację potwierdzały dwukrotnie przyznane nagrody MVP dla najbardziej wartościowej zawodniczki turnieju.

Przejście do starszej kategorii wiekowej nie zatrzymało jej pasma sukcesów. W 2019 roku sięgnęła po srebro, a rok później, w 2020, po złoto Mistrzostw Polski Juniorek, ponownie zgarniając tytuł MVP. Jej wszechstronność została doceniona również w 2019 roku, kiedy to otrzymała nagrodę dla najlepszej atakującej mistrzostw.

Kariera seniorska Pauliny Damaske to naturalna kontynuacja jej juniorskich triumfów. Już w 2020 roku zdobyła swoje pierwsze seniorskie trofeum – Superpuchar Polski. Na kolejne sukcesy nie trzeba było długo czekać. W 2024 roku, wraz z drużyną klubową, sięgnęła po prestiżowy Puchar Polski. Do tego dołożyła również dwa brązowe medale Tauron Ligi, zdobyte w sezonach 2024 i 2025, co świadczy o stabilnej, wysokiej formie.

Debiut w kadrze i kolejne trofea. Damaske puka do światowej czołówki

Przełomowym momentem w jej karierze był jednak debiut w seniorskiej reprezentacji Polski. 17 maja 2024 roku po raz pierwszy wystąpiła w biało-czerwonych barwach w meczu Ligi Narodów przeciwko Francji. Jej talent został szybko doceniony na arenie międzynarodowej, co zaowocowało już brązowym medalem Mistrzostw Europy Juniorek w 2018 roku. W kadrze seniorskiej również odnosi sukcesy, mając na koncie dwa brązowe medale Ligi Narodów z lat 2024 i 2025.

