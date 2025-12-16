Maciej Rybus wróci do Polski po rozstaniu z żoną. Jasny komentarz. Co z Rosją?

Maciej Rybus wróci do Polski po rozwodzie z żoną?

Sąd w Moskwie orzekł rozwód Macieja Rybusa z jego żoną Laną – informują rosyjskie media. Według doniesień, wymiar sprawiedliwości przychylił się do pozwu kobiety, który zakładał również podział majątku. Były reprezentant Polski, który po wybuchu wojny na Ukrainie zdecydował się pozostać w Rosji, ostatnio występował w amatorskiej lidze mediów.

Jak podają lokalne portale, wyrok zapadł kilka dni temu. Małżeństwo zostało rozwiązane na wniosek żony piłkarza. Para pobrała się w 2018 roku w Rosji (rok później odbyła się ceremonia w Polsce) i wychowuje dwóch synów – Roberta i Adriana.

W rozmowie z portalem Metaratings.ru, Maciej Rybus opowiedział, że planuje wrócić do Polski, ale tylko na krótki okres. - Tak, na razie mieszkam w Rosji. Moja rodzina i dzieci są tutaj. Polecę do Polski na Nowy Rok, ale potem wrócę - przyznał.

Maciej Rybus grał w Rosji, mimo inwazji na Ukrainę

Maciej Rybus od 2022 roku, mimo trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę, kontynuował karierę w klubach rosyjskiej ekstraklasy. Decyzja ta skutkowała trwałym wykluczeniem obrońcy z reprezentacji Polski, w której rozegrał łącznie 66 spotkań.

Po zakończeniu przygody z Rubinem Kazań, 35-latek nie znalazł zatrudnienia w profesjonalnym futbolu. Ostatnio reprezentował barwy zespołu FC 10, występującego w tzw. lidze mediów. - Nie gram zawodowo od prawie roku. Nie mam żadnych ofert, trenuję i występuję w lidze mediów - przyznał niedawno Rybus, potwierdzając, że jego zawodowa kariera dobiegła końca.