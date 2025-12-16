Ewa Brodnicka w świątecznej scenerii wystawia język i nabija się z facetów! Te zdjęcia mocno prowokują

Ewa Brodnicka, znana pięściarka i influencerka, ponownie zaskakuje swoich fanów, tym razem w świątecznym wydaniu.

W nowym nagraniu "Kleo" prowokuje, strojąc miny i pokazując język, co wydaje się być kpiną z mężczyzn w różnym wieku.

Jak Ewa Brodnicka nabija się z mężczyzn? Sprawdź galerię!

Ewa Brodnicka kariera w boksie i MMA

Ewa Brodnicka to nie tylko znakomita fighterka, lecz także showmenka, która potrafi wzbudzić zainteresowanie wśród setek tysięcy internautów. Popularna "Kleo" przez lata realizowała się w poważnym sporcie, zdobywając m.in. bokserskie mistrzostwo Europy w wadze lekkiej i mistrzostwo świata federacji WBO w wadze super piórkowej. Pięściarka mając 37 lat, postanowiła sprawić się w formule MMA. Stoczyła w niej trzy walki (przegrała z Anielą Bogusz i wygrała z Kamilą Wybrańczyk i Martą Linkiewicz). Później poniosła porażkę w starciu z Karoliną Gackowską w formule K1. W swoim ostatnim pojedynku z kolei Ewa Brodnicka pokonała siostry Porzucek w prawdziwie frikowym starciu bokserskich 2 vs. 1. Była znakomita bokserka świetnie sprawdza się także na konferencjach przed galami. Niedawno na przykład widzieliśmy ją w zmysłowym tańcu na konferencji Prime. Oprócz tego "Kleo" regularnie publikuje dość kontrowersyjne treści na Instagramie.

Ewa Brodnicka na nowym nagraniu. Zdjęcia prowokują

Na najnowszym nagraniu Ewa Brodnicka znów "dała czadu". Tym razem w świątecznej scenerii. Pięściarka przy stole stroi miny i pokazuje język, a w podpisach do poszczególnych kadrów wyświetla się "wiek mężczyzn". Mamy "18 lat", "21 lat", "32 lata", "44 lata" i "67 lat". Wygląda na to, że "Kleo" w ten sposób nabija się z facetów. O co konkretnie chodzi? Tego z nagrania się nie dowiemy. Na pewno zdjęcia mocno prowokują do refleksji. Podobnie zresztą jak inny filmik, który niedawno zamieściła w mediach społecznościowych Ewa Brodnicka.

We wspomnianym nagraniu widzimy, jak trener "Kleo" instruuje ją, jak używać ciężarów na siłowni. Przypomina to raczej nie trening siłowy, tylko... przygotowujący do roli pani domu. I to perfekcyjnej. W galerii prezentujemy zdjęcia Ewy Brodnickiej pokazującej język i gorące fotografie z różnych lat.

Galeria: Ewa Brodnicka pokazuje język i nabija się z facetów