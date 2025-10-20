Ewa Brodnicka wskoczyła do basenu i odsłoniła dekolt. Ten szczegół na jej piersi przykuwa uwagę

2025-10-20 11:51

Ewa Brodnicka swego czasu była jedną z popularniejszych zawodniczek sportów walki w Polsce. Podobnie jak wiele innych pięściarzy czy zawodników MMA, tak i Brodnicka postanowiła wejść do świata freak-fightów i stoczyła kilka ciekawych pojedynków. Chętnie też publikuje odważne zdjęcia czy filmy w sieci i na jednym z nich, gdy pluska się w basenie w skąpym bikini, można dostrzec na jej piersi zaskakujący ślad.

Ewa Brodnicka

Autor: Instagram/Ewa Brodnicka/ Archiwum prywatne Ewa Brodnicka

Ewa Brodnicka pluska się w basenie w skąpym biniki. Co za widoki!

Ewa Brodnicka to jedna z najlepszych polskich pięściarek w historii. Przez wiele lat była niepokonana na zawodowych ringach, a po zdobyciu pasa mistrzyni świata WBO wagi super piórkowej broniła go aż pięciokrotnie. Później straciła pas przed walką z Mikaelą Mayer z powodu niezrobienia wagi przed pojedynkiem, a następnie przegrała z Amerykanką, która w ten sposób i tak zyskała zwakowany pas. Po tej porażce (pierwszej po 19 wygranych z rzędu) Ewa Brodnicka w zawodowym boksie stoczyła już tylko jedną walkę – wygrała z niezbyt wymagającą Mileną Kolewą.

Niebywałe, czym zajmuje się teraz Ewa Brodnicka. Walki i rozbierane zdjęcia to nie wszystko, opadła nam szczęka!

Ewa Brodnicka
21 zdjęć

Nie oznaczało to jednak, że Ewa Brodnicka całkiem porzuciła rywalizację w ringu. Była mistrzyni WBO postanowiła dołączyć do świata freak-fightów i walczyła dla takich federacji jak High League, FAME MMA oraz Prime Show MMA. Tam mierzyła się w wielu różnych niestandardowych dla siebie zasadach – kickboxingu, MMA, czy... boksie przeciwko dwóm rywalkom! Po raz ostatni Brodnicka walczyła w styczniu tego roku na gali PRIME 11, gdzie pokonała Paulinę Porzucek i Karolinę Porzucek w walce 1 na 2.

Ponętne pląsy Brodnickiej przyprawiają o szybsze bicie serca. Wskoczyła do basenu i kusi odsłoniętym dekoltem

Ewa Brodnicka już wcześniej dała się poznać jako osoba, która nie boi się odsłonić swojego ciała. Przez wiele lat publikowała odważne zdjęcia na Instagramie, a później postanowiła to zmonetyzować również na platformie OnlyFans. Nie wszystko jednak ukryła za opłatą i wciąż chętnie publikuje odważne zdjęcia i filmy na swoim profilu na Instagramie. Niedawno opublikowała tam nagranie, jak pluska się w basenie w bikini mocno odsłaniającym jej dekolt. Niespodziewanie na jednej z piersi można dostrzec coś, co wygląda jak siniak. Niewykluczone, że to efekt jakiegoś uderzenia na treningu, ale sama Brodnicka nie odnosiła się do tego.

Ewa Brodnicka - Prime MMA 9
EWA BRODNICKA