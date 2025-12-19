Maciej Rybus rozstał się z żoną, a tu takie wieści! Nie zamierza wracać z Rosji do Polski

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-12-19 17:42

O życiu Macieja Rybusa znów jest głośno. Były reprezentant Polski rozstał się z żoną, dla której został w Rosji po inwazji na Ukrainę, co poważnie odbiło się na jego karierze. Okazuje się jednak, że po tym rozstaniu piłkarz wcale nie zamierza wracać do Polski! Przynajmniej tak twierdzi jego agent, Mariusz Piekarski.

Maciej Rybus przez lata był ważną postacią reprezentacji Polski. U kolejnych selekcjonerów był jedną z głównych opcji na lewej stronie boiska, ale po inwazji Rosji na Ukrainę, gdy zdecydował się pozostać w kraju agresora, wypadł z reprezentacji przed mistrzostwami świata w Katarze. Po raz ostatni koszulkę z orłem na piersi założył w meczu z Andorą w listopadzie 2021 roku. Nie zanosi się na to, by miał poprawić licznik 66 występów, a sam nie ukrywa, że jego kariera być może już się skończyła. Tyle że to nie koniec problemów, bo spore zawirowania mają miejsce także w jego życiu prywatnym.

Po rozstaniu z żoną Maciej Rybus nie wróci do Polski?

W ostatnim czasie media rozpisują się o rozwodzie Rybusa i jego (byłej) żony Lany Bajmatowej, dla której wybrał życie w Rosji. Ukochana piłkarza złożyła pozew o rozwód, a ich związek dobiegł końca. Mogłoby się wydawać, że piłkarz zdecyduje się w takim razie wrócić do Polski, ale zdaniem jego agenta sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

On przyjeżdża tu od czasu do czasu i będzie to robił. Ale z tego, co wiem, to będzie chciał zostać przy rodzinie, tam ma dzieci, więc więcej czasu będzie spędzał w Rosji - wyjaśnił Mariusz Piekarski w niedawnej rozmowie z Mateuszem Borkiem na antenie Kanału Sportowego.

Jego słowa szybko znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości. W mediach społecznościowych piłkarza pojawiło się wymowne zdjęcie z lotniska - przed świętami Rybus odwiedził Polskę po dłuższej nieobecności. I to nie sam, a z dwoma synami! Robert i Adrian wraz z ojcem przylecieli w odwiedziny do jego rodziny. Szczęśliwy 36-latek postanowił się tym pochwalić.

