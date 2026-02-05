Aryna Sabalenka zaręczyła się? Tajemniczy pierścionek na palcu liderki rankingu! ZDJĘCIA

Michał Chojecki
2026-02-05 17:09

Aryna Sabalenka zaręczyła się z Georgiosem Frangulisem? Uważni fani zauważyli nowy efektowny pierścionek na palcu liderki światowego rankingu. Widać go wyraźnie na zdjęciach, które opublikowała Białorusinka.

Aryna Sabalenka po porażce w finale Australian Open (4:6, 6:4, 4:6 z Jeleną Rybakiną) ogłosiła, że wycofuje się z turnieju WTA 1000 w Dausze. Niemal w tym samym czasie odpaliła prawdziwą bombę na Instagramie, publikując serię zdjęć z Australii. Widać na nich wyraźnie nowy pierścionek na palcu białoruskiej gwiazdy. Fani prześcigają się w domysłach i plotkach o zaręczynach Sabalenki z jej chłopakiem Georgiosem Frangulisem.

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis poznali się w 2024 roku na spotkaniu biznesowym. Białorusinka została ambasadorką Oakberry. Współpraca zawodowa szybko przerodziła się w romans. Oficjalnie potwierdzili związek w maju 2024, gdy pojawili się razem na Grand Prix Formuły 1 w Imoli. Od tamtej pory Georgios towarzyszy Arynie na turniejach, pomagał jej przejść przez trudne chwile po śmierci byłego partnera Konstantina Kołcowa (marzec 2024). Często spędzają razem wakacje w Grecji.

Georgios Frangulis ma 37 lat czyli jest 10 lat starszy od Aryny Sabalenki. Biznesmen ma brazylijsko-greckie korzenie – jego rodzina pochodzi z Salonik, ale urodził się i wychował w São Paulo. Jest założycielem i CEO marki Oakberry – globalnej sieci specjalizującej się w zdrowej żywności, przede wszystkim miskach z açaí. Firma stała się fenomenem, a Frangulis zbudował dzięki niej majątek i rozpoznawalność (ma ponad 180 tys. obserwujących na Instagramie).

Aryna Sabalenka miała rozbieraną sesję. Pokazała naprawdę dużo!

Aryna Sabalenka wielokrotnie podkreślała, jak ważne jest dla niej wsparcie partnera. - Zawsze mnie rozśmiesza, wyciąga na fajne rzeczy w trudnych momentach – mówiła w wywiadach. W 2026 roku fani spekulowali już o zaręczynach. Sama Aryna żartobliwie rzucała „bez presji!” do kamery, patrząc na Georgiosa po jednym z meczów. Mimo plotek o wcześniejszym małżeństwie Frangulisa (zakończonym przed związkiem z Sabalenką), para wydaje się szczęśliwa i zgrana. On – biznesmen z pasją do sportu, ona – tenisistka na szczycie. Razem tworzą jedną z najciekawszych i najbardziej zgranych par w światowym sporcie.

Poniżej galeria zdjęć Aryny Sabalenki z tajemniczym pierścionkiem? Czy Białorusinka właśnie się zaręczyła?

Aryna Sabalenka
